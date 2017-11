Slik ville kommunikasjonsbyråene redde Christine Meyer

Flere kommunikasjonsbyråer sendte i november inn forslag til hvordan Statistisk sentralbyrå (SSB) og Christine Meyer kunne håndtere konflikten med finansminister Siv Jensen.

Disse har VG fått tilgang til.

21. oktober ble SSBs planer for omorganisering av forskningsavdelingen kjent. Etter det ble sjef Christine Meyer utsatt for ubehagelige meldinger, hard kritikk fra ansatte, tidligere finansministere og hennes egen sjef finansminister Siv Jensen. Det endte med at Meyer gikk av 12. november.

Fredag 3. november leverte kommunikasjonsbyråene Burson Marsteller, Gambit HK og Zynk sine tilbud til krisebistand for SSB, med kontraktstid på tre år og en øvre ramme på én million kroner.

En uke senere, på samme dag som Jensen og Meyer gikk i strupen på hverandre på hver sin pressekonferanse, fikk byråene beskjed om at Zynk hadde blitt valgt – to dager før Meyer sluttet.

Bakgrunn: Dette er SSB-saken

Forsto ikke alvoret

Gambit mener SSB ikke forsto hvor alvorlig saken var.

«Etter vår vurdering har ikke SSB og direktør Meyer fullt ut forstått alvoret i beskyldningene og måten dette fremstilles i media. Ei heller måten politisk ledelse i Finansdepartementet oppfatter saken», skriver byrået i sitt tilbud.

Om saken utviklet seg ytterligere, ville mediene fort stille gjentatte spørsmål til finansministeren om hun har tillit til Meyer, spådde Gambit en uke før Siv Jensen sa hun ikke hadde tillit til Meyer etter gjentatte spørsmål fra mediene.

Les også: Siv Jensen får ingen støtte for SSB-forklaringen

Byrået hadde imidlertid en løsning for å unngå å komme i en slik situasjon, og mente at Meyer snarest byrde flytte fokus til «de politiske styringssignalene hun må forholde seg til».

Tredelt løsning

Zynk, som til slutt ble valgt, solgte inn en løsning basert på tre hoveddeler:

Skape ro om saken, blant annet ved å adressere kritikk, klargjøre synspunkter og kritisk velge hva man vil kommunisere om.



Endringsprosessen i SSB må få en forankring eksternt, inkludert partene i arbeidslivet, politikerne og de som bruker SSBs forskning.



Når omorganiseringen sannsynligvis settes i bero, må det håndteres internt at store deler av organisasjonen er «i limbo».



«Kritikken nå eliminerer ikke behovet for omfattende endringer, effektiviseringer og tilpasninger til ny teknologi. Dessverre er rasjonalet bak og behovene for «den store endringshistorien« blitt borte i de sakene som nå diskuteres», skriver byrået.

Les også: SSBs superveteran totalslakter kollegaens «innvandringsregnskap»

Tidligere rådgiver var kandidat

ERFARING: Kolve har vært rådgiver for flere fra Fremskrittspartiet. Her med daværende justisminister Anders Anundsen under en øvelse i Sarpsborg. Foto: Gisle Oddstad , VG

Tidligere statssekretær for Siv Jensen i Finansdepartementet, André Kolve, var en del av teamet Gambit ville selge inn til SSB. Han gikk av i desember 2016,.

Om Gambit hadde blitt engasjert, ville Kolve hjulpet Meyer med å komme seg ut av en konflikt med sin gamle sjef.

Les også: SSB henter inn PR-hjelp

Fungerende administrerende direktør Bjørnar Gundersen i SSB, opplyser at Kolve og Gambit ble vurdert på lik linje med andre.

– Han ble ikke valgt på grunn av hans fortid som statssekretær for Siv Jensen, men det er klart at han har relevant kunnskap. Men det gjelder også hans generelle erfaring med denne typen saker, sier administrerende direktør Henrik Halvorsen i Gambit.

Hverken Kolve eller Finansdepartementet vil kommentere.

Flere fra politikken

STORTINGSREPRESENTANT: Her er Gitmark fra tiden da han representerte Høyre. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Kolve er ikke den eneste med en fortid av politikken som ville bistå SSB. Tidligere stortingsrepresentant for Høyre, Peter Skovholt Gitmark, var en del av pakken til Burson Marsteller.

I CV-en står det at han har «bistått en rekke bedrifter og organisasjoner med politisk påvirkning, myndighetskontakt og krisehåndtering».

Fikk du med deg? SSB-ansatte om konflikten: En stor belastning

Til slutt falt altså valget på Zynk, med partner Guri Størvold som kontaktperson. Hun er tidligere statssekretær i flere departementer.

«Bakgrunnen som statssekretær i Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet har gitt henne en bred samfunnsforståelse og fagkunnskap i tillegg til erfaring med mediehåndtering, strategi og krise», står det om Størvold.

Ikke lenger behov

STATSSEKRETÆR: Guri Størvold da hun var statssekretær sammen med kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete. Foto: Frode Hansen , VG

Fungerende administrerende direktør i SSB, Bjørnar Gundersen, forteller til VG at byrået enda ikke har fått noen faktura for krisebistand så langt.

– De ble valgt etter en begrenset anbudskonkurranse der vi vektla referanser og referanseoppdrag, Zynk ble vurdert som best, skriver han i en e-post.

Han sier at byrået ikke lenger har behov for krisebistand.

– Avtalen gjelder følgende: SSB har i høst opplevd en kritisk situasjon knyttet til omorganisering av forskningsvirksomheten i SSB. Slike kritiske situasjoner kan oppstå fra tid til annen knyttet til endringer i virksomheten, brudd på sikkerheten og andre akutte hendelser. Disse situasjonene er så annerledes enn det ordinære kommunikasjonsarbeidet i SSB at SSB har behov for å knytte til seg eksperter på håndtering av denne type kriser, skriver Gundersen.