Professor slakter LO og NHOs involvering i SSB-saken

LO og NHO har vært to av finansminister Siv Jensens viktigste støttespillere i striden om Statistisk sentralbyrå (SSB). – De bruker sin legitimitet til å drive en dårlig sak, sier professor Kjetil Storesletten.

Tirsdag bestemte kontrollkomiteen på Stortinget at sjeføkonomene i LO og NHO, Roger Bjørnstad og Øystein Dørum, skal kalles inn til åpen høring om bråket i Statistisk sentralbyrå (SSB) 8. januar.

De to har støttet finansminister Siv Jensens inngrep i saken.

– Jeg synes det er veldig spesielt at LO og NHO har vært inne i denne kampen, sier professor Kjetil Storesletten til VG.



Storesletten er en av Norges fremste makroøkonomer. Han var en del av Bye-utvalget som anbefalte store kutt i SSBs forskningsavdeling.

– Bruker sin legitimitet



LO og NHO gikk i februar kraftig ut mot Bye-utvalgets forslag.

Gjennom året fortsatte administrerende direktør Christine Meyer med omorganiseringen. Hun gikk ikke like langt som Bye-utvalget, men det kostet henne likevel jobben etter en het konflikt med Siv Jensen i november.

– LO og NHO bruker sin legitimitet til å drive en dårlig sak. Organisasjonene er svært viktige for Norge, og det svekker deres legitimitet når de engasjerer seg på denne måten, sier Storesletten.

Støtter Jensen

To dager etter at Meyer var ferdig sa sjeføkonomene i et intervju med Dagens Næringsliv at de fryktet flyttingen av forskere i SSB ville gå ut over byråets evne til å levere til partene i arbeidslivet.

– Det er ingen som mener at de gamle modellene må kastes ut over natten, så jeg sliter med å forsto hvorfor de har reagert så kraftig. Poenget er at man burde bygge opp et mer moderne rammeverk, sier Storesletten.

Uenige om lønnsoppgjøret

LO og NHO har også sagt at omorganiseringen kunne få konsekvenser for lønnsoppgjøret, på grunn av SSBs arbeid medTeknisk Beregningsutvalg (TBU).

– Argumentet om TBU er et falskt argument, sier Storesletten, og begrunner det slik:

Det viktigste SSB gjør i TBU, måling av lønn og lønnsstatistikk, er ikke påvirket av modelldebatten.

En moderne modell kan svare på spørsmålene TBU trenger svar på.

Også professor Erling Steigum på BI stusser på LO og NHOs argumenter om TBU.

– Den gamle ledelsen var selvsagt klar over at prognosemodellene KVARTS ble brukt av TBU, og den ville selvsagt ikke ha lagt ned denne modellen før det eventuelt hadde blitt utviklet et bedre alternativ i fremtiden, sier han.



Bjørnstad: Dette burde vært premisset

– Det er avgjørende viktig at samfunnsoppdraget til SSB leveres med høy kvalitet, der internasjonal publisering er et viktig bidrag, og med høy relevans. En god representasjon av den norske lønnsdannelsen er da et minimum. SSB har levert på begge områdene. Det burde vært premisset for omorganiseringen, skriver Bjørnstad i en e-post til VG.

Hadde det vært det, hadde en slik omorganisering vært mer forståelig, mener Bjørnstad.

– Premisset var altså grunnleggende feil. Når også prosessen ville vært svært kostbar og de nye forslagene har betydelige utfordringer, så var det riktig og stoppe dette, skriver han.



– I det hele tatt å starte en omorganisering av forskningsavdelingen i SSB før man kjente stortingets konklusjoner på anbefalingene til Statistikklovutvalget, som blant annet skulle vurdere forskningen i SSB, mener jeg var feil, legger han til.

– Tynn begrunnelse



Steigum sier at å insinuere at en nedleggelse av KVARTS lå i kortene er «en tynn begrunnelse» for at Meyer måtte få sparken.

– Det er overraskende at også NHO støtter Bjørnstads begrunnelse og resonnement. Jeg forstår ikke hvorfor en langsiktig satsing på å øke kvaliteten på den makroøkonomiske forskningen i SSB, skal føre til at SSB blir nødt til å undergrave det statistiske grunnlaget for den norske modellen for lønnsoppgjør, sier han.

NHH-professor Kjell Gunnar Salvanes stemmer i.

– Det er oppsiktsvekkende at LO gikk imot omstilling før Meyer hadde tiltrådt. Ikke mindre oppsiktsvekkende at NHO går så hardt ut mot omstilling. Det er greit at LO og NHO har interesse av at visse typer analyser er viktige også for dem, men vanskelig å forstå at dette skal knyttes til en bestemt type modeller i SSB.

Vet best selv

– Jeg registrerer at forskerne forsøker å angi hvilken verdi leveransene fra SSB har for partene i arbeidslivet. Det er vi imidlertid best til å gjøre selv. Da så vi raskt alvorligheten i forslagene fra Bye-utvalget og i effektueringen fra Meyer, skriver Bjørnstad.

Dørum skriver i en e-post til VG at mye fortjener å bli kommentert, men han begrenser sitt svar på grunn av arbeidet i Statistikklovutvalget:

– NHO uttrykte tidlig bekymring for at omorganiseringen av SSBs forskningsavdeling ville kunne svekke leveransene fra SSB til TBU og andre partssammensatte utvalg. Den vurderingen har dessverre stått seg godt, skriver han.

– NHO ønsker omstilling i offentlig sektor velkommen, også i SSB. Men i en slik omstilling må kjerneoppgavene ivaretas. Det var beklageligvis ikke tilfelle her, legger han til.

