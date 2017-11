Professor: Dette vil høring i SSB-saken innebære

Flere medlemmer i kontrollkomiteen på Stortinget peker på behovet for en offentlig høring i Statistisk sentralbyrå-saken.

– Listen over mulige utfall er lang, sier professor Eivind Smith.

Onsdag sendte finansminister Siv Jensen et 169 sider langt svar til kontrollkomiteen på Stortinget om Statistisk sentralbyrå-saken. Der redegjorde hun for sin versjon av den siste månedens strid, som førte til at tidligere SSB-sjef Christine Meyer gikk av 12. november.

MER BEHOV: Komiteens leder Dag Terje Andersen sier at det nå er mer behov for en høring. Foto: Odin Jæger , VG

Allerede onsdag kveld signaliserte komiteens leder Dag Terje Andersen (Ap) at det etter svaret er mer sannsynlig med en høring i komiteen.

Bakgrunn: De ubesvarte spørsmålene: Dette må du vite om SSB-saken

– Uten å på noen som helst måte foregripe komiteens møte på tirsdag, synes jeg det nå tyder mer på at det vil være behov for en høring i saken, sier han.

Flere vil ha høring

Nå får han Hans Fredrik Grøvan (Krf) med på laget.

STØTTER HØRING: Også Grøvan mener det er behov for en nærmere avklaring. Foto: Ned Alley , NTB scanpix

– Sånn som jeg oppfatter situasjonen nå, vil jeg åpne for behovet for en høring, sier han.

Grøvan savner blant annet svar på den konkrete grunnen til at Jensen opplevde at SSB ikke vil kunne levere på sitt samfunnsoppdrag.

– De kan ikke vise til noe dokumentasjon på mangelfulle leveranser. Det er kun deres bekymring, sier han.

SV vil også ha høring.

– Etter Jensens svar og Meyers brev har SV kommet frem til at det må åpnes for høring i SSB-saken, sier Torgeir Knag Fylkesnes.

Kilder til VG: Monica Mæland irritert etter sparkingen av SSB-Meyer

Det trengs kun fire medlemmer for å ha høring i komiteen. Senterpartiets Nils T. Bjørke sier til VG at han enda sitter med spørsmål i saken og ser frem mot diskusjonen på komiteens møte tirsdag.

Dette vil en høring innebære

Jussprofessor Eivind Smith ved Universitetet i Oslo er en av Norges fremste eksperter på offentlig rett.

FØRST: Ifølge Smith kan Jensen bli den første som må svare komiteen. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

– En høring innebærer at medlemmene i komiteen ikke synes den skriftlige dokumentasjonen gir gode nok svar om statsråden har trått over noen grenser, forklarer han.

Fikk du med deg? Finansdepartementet kjente til kontroversielle SSB-endringer allerede i august

Smith sier at en høring sannsynligvis vil starte med at man kaller inn Jensen, før tidligere SSB-sjef Christine Meyer og Finansdepartementets Amund Holmsen, som har hatt kontakten med Meyer, står for tur.

Holmsen er mannen som ifølge Meyer ringte med beskjed om at saken ville løse seg hvis innvandringsforsker Erling Holmøy fikk jobben tilbake.

Flere kan bli kalt inn

De er imidlertid bare noen få av de mange aktørene som kan bli hentet inn av komiteen, ifølge Smith.

FERDIG: Christine Meyer er ikke lenger sjef i SSB, men hun kan måtte komme til komiteen og snakke om sin tid der. Foto: Tore Kristiansen , VG

Smith tror også SSBs forskningsdirektør Kjetil Telle, fagdirektør Torstein Bye, forsker Erling Holmøy, tidligere SSB-forskere og sjeføkonomene Roger Bjørnstad i LO og Øystein Dørum i NHO kan bli bedt om å komme.

Les også: Siv Jensen får ingen støtte for SSB-forklaringen

Telle og Bye har vært sentrale i omleggingsprosessen, mens Bjørnstad og Dørum begge har gitt sin støtte til Siv Jensen i saken.

– Samtidig er det viktig å si at ingen har plikt til å møte for komiteen, sier Smith

Forskjellige konsekvenser

Det kan bli en rekke forskjellige konsekvenser for Jensen, forklarer han.

– Listen over mulige utfall er lang, sier han, og peker blant annet på følgende muligheter.

Mistillit mot Jensen.

Mildere former for kritikk.

– Det virker ikke sannsynlig med mistillit, det er nok mer nærliggende med mildere kritikk. Dette må da formuleres i en innstilling og behandles i Stortinget, sier han.

Det er ikke mange høringer i komiteen hvert år, ifølge Smith, men han sier antallet har økt i de siste årene.

Husker du? Vimpelcom-høring utsatt

– Det har økt en god del den siste perioden, og det har blitt noe omstridt i at komiteen går lenger enn det noen mener den har grunnlag for, sier han og viser blant annet til Vimpelcom-saken.