Økonomiprofessor støtter omorganisering av SSB

Økonomiprofessor Hans Hvide ved Universitetet i Bergen karakteriserer forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå (SSB) som «stor og uproduktiv».

– Forskningsavdelingen i SSB har veldig lav produktivitet. Det skulle bare mangle at ikke skattebetalerne vil kutte her, sier Hvide til Dagens Næringsliv.

Han sier han fullt ut støtter SSB-sjef Christine Meyers avgjørelse om å omorganisere institusjonen, som betyr at 25 forskere skal overføres fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen.

Hvide mener SSB er blitt som orakelet i Delfi uten å holde mål.

– Problemet er at de driver som et orakel i samfunnsdebatten, uten at de har demonstrert at avdelingen deres holder høyt forskningsnivå. De holder tvert om lavt nivå, sammenlignet med universitetene.

Førsteamanuensis Torfinn Harding ved Norges Handelshøyskole (NHH) er ifølge avisen langt på vei enig i kritikken fra Hvide:

– Mange av dem som er imot det Meyer gjør, er folk som delvis har vært med å bygge opp SSB slik byrået er i dag. Jeg tror også det har vært krevende for en del unge å være like frempå i mediene. Delvis tror jeg dette er en generasjonskonflikt. En del av dem som uttaler seg, har ikke fått med seg at verden endrer seg.

Harding var medlem av gruppen som har utarbeidet forslaget til byråets fremtidige forskningsstrategi.