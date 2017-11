Ny SSB-sjef vraker Meyers omlegging

Den midlertidige sjefen i Statistisk sentralbyrå, Birger Vikøren, har bestemt seg for å nullstille den planlagte omleggingen i Forskningsavdelingen.

Den kontroversielle omleggingen av Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå (SSB), kostet Christine Meyer jobben tidligere i november. Nå har erstatteren Birger Vikøren bestemt seg for å nullstille omleggingen.

Omleggingen ble tidligere satt på pause etter en rekke oppvaskmøter mellom tidligere sjef Christine Meyer og finansminister Siv Jensen.

Bakgrunn: De ubesvarte spørsmålene: Dette må du vite om SSB-saken

I notatet fra administrerende direktør til styret er det følgende forslag til vedtak:

«Administrerende direktør har bestemt at tidligere overordnede prinsipper om forskningen i SSB og tilhørende innplasseringskriterier ikke lenger gjøres gjeldende. Alle innplasseringer reverseres».

Styret har tatt dette til etterretning og ber Vikøren utarbeide nye prinsipper for forskning.

Vil vente

– Mitt råd til styret er å avvente alle endringer i forskningsavdelingen til etter at forslaget til ny statistikklov har vært ute på høring, for deretter å se på innretningen av forskningsavdelingen på nytt. Finansdepartementet har bedt styret om å se på innretningen av forskningen i SSB. At vi nullstiller endringene i avdelingen nå, betyr altså ikke at det ikke kommer endringer i forskningsavdelingen på litt sikt, sier administrerende direktør Birger Vikøren i en pressemelding.

Der står det at alle endringer i forskningsavdelingen nå blir satt til side. Statistikklovutvalget er blitt bedt om å vurdere innretningen på forskningen i SSB, og endringer i forskningsavdelingen vil først bli tatt opp etter at lovforslaget har vært ute på høring.

– Forskningen i SSB skal gi tilbakevirkning til statistikken, den skal inneholde empiriske forskningsbaserte studier med relevans for den norske samfunnsutviklingen, og kvalitetssikring gjennom internasjonal publisering skal fortsatt være en viktig del forskningsvirksomheten i SSB, sier Vikøren.

Tok over for Meyer