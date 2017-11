Nå diskuterer kontrollkomiteen SSB-saken

Flere av medlemmene i Kontroll- og konstitusjonskomiteen vil stille spørsmål til finansminister Siv Jensen om hvorvidt hennes departement ba om at forsker Erling Holmøy skulle beholde jobben.

Klokken 14 tirsdag satte Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité seg ned for å diskutere saken om Statistisk sentralbyrå (SSB).

Flere medlemmer av komiteen svarte bekreftende på at de vil stille spørsmål til finansminister Siv Jensen på vei inn til møtet.

– Det her handler om styringen av en institusjon som har et eget lovverk som skal være frittstående per definisjon. Det er viktig at vi kan stole på at alt vi får fra SSB er upåvirket politisk, sier leder Dag Terje Andersen (Ap) og legger til at det kan bli aktuelt å stille flere spørsmål.

TAS OPP AV KOMITEEN: Christine Meyers uttalelser til VG har vekket oppsikt. Foto: Helge Mikalsen , VG

Et av de viktigste spørsmålene er om tidligere administrerende direktør Christine Meyer i SSB ble bedt av Finansdepartementet om å gi Erling Holmøy jobben tilbake.

Meyers intervju med VG søndag, hvor hun fortalte om det hun mener var et uanstendig forslag fra Finansdepartementet, har pirret komiteens interesse.

Ifølge Meyer sa eksepedisjonssjef Amund Holmsen i departementet at hele den betente konflikten om SSB ville løse seg hvis hun ga innvandringsforskeren Erling Holmøy jobben tilbake.

Dette har finansminister Siv Jensen hardnakket avvist.

Flere spørsmål

Flere medlemmer av Finanskomiteen på Stortinget har stilt spørsmål til Jensen om saken, men nå skal altså også kontrollkomiteen også ta en nærmere titt.

Flere medlemmer av kontrollkomiteen fortalte til VG mandag at de ser alvorlig på det Meyer har sagt til VG.

– Alvoret i saken krever at kontrollkomiteen stiller spørsmål. Vi må få klarhet i hvilken kontakt det har vært mellom finansdepartementet og SSB-direktøren, og om finansminister Siv Jensen har forsøkt å påvirke prosessen i SSB politisk. Politisk manipulering av SSB er alvorlig og åpenbart i strid med regelverket, sa SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

ALVORLIG: Torgeir Knag Fylkesnes i SV sier han ser alvorlig på saken. Foto: Ole Gunnar Onsøien , NTB scanpix

– Det handler om at departementet har blandet seg inn, det er i alle fall grunn til å spørre om det er riktig. Jeg kommenterer nærmere når vi har fått svar fra statsråden, sa leder Dag Terje Andersen.

Lang konflikt

Meyer ble utsatt for hard kritikk og kalt inn på teppet til finansminister Siv Jensen en rekke ganger på grunn av en omlegging i byråets forskningsavdeling.

Det endte med at Meyer ble enig med departementet om en sluttpakke søndag, to dager etter at hun og Jensen gikk i strupen på hverandre på hver sin pressekonferanse.

Flere uttrykte bekymring for konsekvensene omleggingen vil ha for SSB som premissleverandør for aktørene i næringslivet og politikere. I tillegg mente mange at Meyer gikk for fort frem med omleggingen av forskningsavdelingen.

Selv har hun hele tiden sagt at Finansdepartementet støttet henne helt frem til 21. oktober, da det ble kjent at blant andre Holmøy ikke lenger får holde på i forskningsavdelingen. Omleggingen av forskningsavdelingen er per dags dato satt i bero frem til innstillingen fra Statistikklovutvalget.

Utvalget, hvor Meyer sitter, skal blant annet vurdere SSBs virksomhet.

