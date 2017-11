Meyer til VG: Glad for at vi har fått en avklaring

Finansdepartementet og SSB-sjef Christine Meyer ble søndag enige om en avtale. Meyer fratrer stillingen ved midnatt.

– Jeg er glad for at vi har kommet frem til en avklaring. Spesielt av hensyn til SSB, slik at SSB nå fremover kan få ro til å jobbe med de viktige samfunnsoppgavene de har, sier Christine Meyer til VG.

Hun opplyser at hun vil få ett år etterlønn. De første seks månedene vil hun få full etterlønn, mens de siste seks månedene vil etterlønnen bli avkortet med lønnen hun får som professor ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Finansdepartementet bekrefter avtalen i en pressemelding.

– Jeg er glad for at vi har kommet til enighet. Som øverste ansvarlige i SSBs eierdepartement, er det viktig for meg å bidra til å skape ro og gjenvinne tillit til arbeidet som byrået gjør, sier finansminister Siv Jensen i den.

Finansdepartementet vil konstituere ny administrerende direktør i SSB så snart som mulig, heter det i pressemeldingen. Styret i byrået vil bli bedt om å peke ut en person som kan være fungerende leder inntil videre av departementet.

Ivaretar behov

DN meldte tidligere i dag at Meyer skal ha ønsket to års etterlønn.

– Er du fornøyd med avtalen?

– Jeg vil ikke uttale meg om jeg er fornøyd, men den ivaretar noen av mine viktigste behov, svarer Meyer.

Disse behovene er avklaringen i seg selv, at hun ikke pålegges restriksjoner på hva hun kan si om prosessen i etterkant og at hun fikk lønn utover de seks månedene hun hadde hatt krav på hvis det hadde vært grunnlag for oppsigelse.

– Departementet har ikke hatt grunnlag for å si meg opp, sier Meyer, og hun mener derfor at den inngåtte avtalen ikke gir inntrykk av at Finansdepartementet hadde grunnlag for å gå til oppsigelse.

– Når denne prosessen nå har fått sin konklusjon, hva er ditt hovedbudskap til offentligheten?

– Det viktigste poenget mitt er at for å gjennomføre en omstilling i offentlig sektor, er det behov for eiers ryggdekning absolutt hele tiden. Det er såpass krevende å gjøre slik endringer, og uten en tydelig og sterk eier i ryggen, så blir det vanskelig, svarer den snart avgåtte SSB-sjefen.

– Og det har du altså ikke hatt, slik du oppfatter det?

– Det er et brudd i støtten fra før dette ble offentlig kjent og etter. Da det ble kjent ble det uklart hvorvidt vi hadde støtte, sier Meyer.

Se Meyers oppgjør med Siv Jensen og Finansdepartementet på en pressekonferanse fredag:

Ingen pause

Meyer har ingen planer om en lengre pause fra arbeidslivet og ønsker å vende tilbake til jobben som professor ved NHH, som hun hadde permisjon fra.

– Jeg må nå ringe NHH og gå i en diskusjon med dem. Jeg er beredt til å begynne ganske raskt.