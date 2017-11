Meyer sier hun advarte Siv Jensen om Holmøy-flytting – fikk ingen reaksjon

Finansminister Siv Jensen (Frp) hevder hun reagerte umiddelbart da hun fikk vite at SSB-direktøren flyttet forskere ut av forskningsavdelingen. Men ifølge Meyer ble Jensen varslet flere dager i forveien – uten at Frp-lederen reagerte.

– Jeg visste at det kunne bli bråk i mediene da vi flyttet Erling Holmøy fra Forskningsavdelingen. Derfor varslet jeg Finansdepartementet om flyttingen på forhånd, forteller Meyer til VG.

Mandag 23. oktober ble Holmøy orientert av ledelsen i Statistisk sentralbyrå (SSB) om at han ikke lenger fikk jobbe i Forskningsavdelingen i byrået, men isteden skulle flyttes til Statistiskkavdelingen.

Måtte stoppes



Ifølge Siv Jensen har hun og embetsverket i Finansdepartementet en rekke ganger advart Meyer mot å igangsette omplasseringen av SSB-ansatte før det såkalte Statistikklovutvalget har levert sin rapport. Da Meyer så begynte omplasseringen, hevder Jensen at hun reagerte sporenstreks.

– Da hun likevel begynte å gjennomføre det, måtte jeg trekke i bremsen og gå aktivt inn i det. Rett og slett fordi det da måtte stoppes, sa Jensen i et intervju til VG mandag denne uken.

Ble bråk: SSB-ledelsen holdt tilbake kontroversiell innvandringsrapport

Men ifølge Meyer kom det ingen negative reaksjoner fra Siv Jensen på Meyers omorganisering før den blir et tema i mediene og kritikken fra Frps egne rekker kommer frem.

– Jeg var i Finansdepartementet flere ganger uken i forveien, og da varslet jeg dem om at Holmøy kunne være en av forskerne som ble flyttet.

– Hvilken reaksjon fikk du på det?

– De var fornøyde med å bli informert. Jeg fikk ingen reaksjoner om at jeg måtte stoppe prosessen. Vi hadde også et møte i september rundt at vi diskuterte innplasseringskriteriene og hvordan det ville falle ut, så de var veldig godt informert om hva vi kom til å gjøre, sier Meyer.

UNDER PRESS: Finansminister Siv Jensen, her på møterommet ved hennes kontor i Finansdepartementet under et intervju med VG mandag denne uken. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Ikke detaljstyre



Dagen etter at Holmøy fikk beskjed om omplasseringen, skrev nettstedet Minerva om saken for første gang.

– Det er Statistisk sentralbyrås eget ansvar å styre og tilpasse virksomheten slik at de løser samfunnsoppdraget sitt på best mulig måte. Uavhengighet fra både politiske myndigheter og andre er avgjørende for tilliten og autoriteten som offisiell statistikk må ha. Det betyr at vi på politisk nivå heller ikke kan detaljstyre den indre organiseringen i SSB, sa statssekretær Cecilie Brein-Karlsen (Frp) til Minerva den gang.

Meyer: Ble bedt om å gi innvandringsforsker spesialbehandling

Omplasseringen av Holmøy satte sinnene i kok i Frps stortingsgruppe, som kritiserte Meyer for åpen mikrofon i dagevis. Mandagen etter ble Meyer kalt inn på teppet til Siv Jensen for å forklare seg, og det er da Siv Jensen gir beskjed om at omorganiseringen må settes på vent.

Reagerte ikke



– Hun ba meg aldri om å stoppe før møtet 30. oktober. Det som var vanskelig var at da finansministeren ba meg om å stoppe, så var vi ferdig med innplasseringen. Det hadde vært mye enklere om jeg fikk beskjed før vi hadde møtene med de ansatte, hvor de fikk beskjed om hvor de ville bli plassert. Jeg orienterte Finansdepartementet fortløpende om hvor vi var i prosessen, og de visste når vi ville gi beskjed om omplasseringene, sier Meyer, og legger til:

– Dersom hun hadde gitt meg en instruks om å stoppe innplasseringen av de ansatte, så hadde jeg stoppet. Men det gjorde hun ikke før etter at dette ble en sak i mediene, sier Meyer.

Finansminister Siv Jensen vil ikke besvare noen av spørsmålene VG har sendt henne om denne saken.

«Finansministeren prioriterer nå å svare Stortinget på alle de spørsmålene de har i denne saken» skriver Jensen kommunikasjonssjef Therese Riiser Wåler i en e-post til VG.