Meyer møtte Klimadepartementet på grunn av flytte-«uro»

Christine Meyer er ferdig som sjef i Statistisk sentralbyrå (SSB) og den kontroversielle omleggingen av forskningsavdelingen i byrået er satt på pause. Det er ikke flytting til Kongsvinger, som bekymrer myndighetene.

Søndag ble det klart Christine Meyer slutter som administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB). Hun har vært på flere oppvaskmøter med finansminister Siv Jensen og blitt utsatt for massiv kritikk siden slutten av oktober.

Samtidig er den kontroversielle omleggingen av forskningsavdelingen til byrået satt i bero, etter flere uker med enorm medieoppmerksomhet.

Det er imidlertid flere endringer som ikke blir satt på pause, blant annet skal flere fagmiljøer fortsatt flyttes til Kongsvinger.

Bakgrunn: Dette er SSB-saken

Flere frykter konsekvensene når fagmiljøene skal flyttes. VG har tidligere omtalt bekymringene til utslippsgruppen i SSB, som leverer viktige klimatall som blant annet blir benyttet av FN og norske kommuner.

Bekymret direktorat

Den samme gruppen har vært på møter både hos Miljø- og klimadepartementet og Miljødirektoratet, på grunn av bekymringer om tallene de leverer.

Departementsråd Tom Rødahl sier at «uro» for endringene SSB gikk gjennom var bakgrunnen for møtene.

«Miljødirektoratet uttrykte stor bekymring for leveransene fra SSB i overgangsperioden. Miljødirektoratet anser det som lite sannsynlig at tilstrekkelig kompetanse innenfor denne tematikken kan overføres i løpet av et år, og håper SSB legger opp til en tilstrekkelig langtidsplan for kompetanseoverføring», står det i et referat fra møtet 10. august.

Meyer er ferdig: Disse kan ta over SSB-ledelsen i dag

SSB bekreftet i møtet at det er lagt opp til en slik overføring, men flere, inkludert gruppen selv, har uttrykt sin skepsis.

Avdelingsdirektør Audun Rosland i Miljødirektoratet, sier at SSBs rapportering er bærebjelken i direktoratets rapportering til blant annet Klimakonvensjonen, i tillegg til andre viktige aktører.

– Hvis en flytting til Kongsvinger innebærer at leveransene på disse områdene ikke blir i henhold til våre avtaler, vil dette være kritisk for at Norge kan oppfylle nasjonale og internasjonale forpliktelser. Vi er i dialog med SSB om dette, sier han.

Direktoratet pekte i møtet også på at omorganiseringen kommer samtidig som det er et stort og økende behov for klimastatistikk og SSBs kompetanse, på grunn av mange nye forpliktelser.

Leder for utslippsgruppen, Henning Høie, vil ikke kommentere saken.

Statistisk sentralbyrå ville heller ikke kommentere saken.

Her tar Siv Jensen et oppgjør med Christine Meyer fredag:

Nytt møte

27. september hadde Klima- og miljødepartementet et møte mellom SSB-direktør Christine Meyer og departementsråd Tom Rødahl, hvor de samme bekymringene ble tatt opp.

– Temaet var både statistikkleveranser knyttet til avtalen mellom Miljødirektoratet og SSB og vårt fremtidige behov for utslippsfremskrivninger skriver Rødahl i en e-post til VG.

Fikk du med deg? Grande om SSB-feiden: Begge versjonene kan ikke stemme

Bakgrunnen var et behov departementet så for å gjøre ledelsen i SSB oppmerksom på utfordringene de står overfor i rapportering fremover.

– Foranledningen var en uro for at de endringer SSB var gjennom kunne vanskeliggjøre leveransene, spesielt i en overgangsperiode. Til stede var både Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet, Finansdepartementet og SSB, skriver Rødahl.

Her får du forklart saken:

Konflikten toppet seg

Fredag nådde konflikten i Statistisk sentralbyrå (SSB) nye høyder. Administrerende direktør Christine Meyer gikk til angrep på finansminister Siv Jensen, som svarte med å si at hun ikke har tillit til Meyer.

Den kontroversielle omleggingen av forskningsavdelingen, som startet rabalderet om SSB i de siste ukene, er satt i bero frem til Statistikklovutvalget kommer med sin instilling i 2018.

Finansministeren fyrte løs på fredag: Siv Jensen: – Christine Meyer har ikke min tillit

Etter at Meyer lot seg intervjue av VG på søndag, har blant annet kontrollkomiteen på Stortinget gått inn i saken.