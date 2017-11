Kristin Halvorsen bekymret for SSB-endring

Klimaforskningsdirektør Kristin Halvorsen og forskerne ved hennes senter, frykter for klimakonsekvensene om Statistisk sentralbyrå gjennomfører sin kontroversielle rokering.

Tidligere finansminister og direktør for Cicero Senter for klimaforskning Kristin Halvorsen er den siste i rekken av dem som er bekymret for Statistisk sentralbyrås (SSB) planer for rokering.

– Cicero benytter seg av modeller fra SSB som blant annet brukes til å vurdere effekten av klimapolitikk på norsk økonomi og energimarkedene. Kvaliteten på modellene henger nøye sammen med om de utvikles forskningsnært. Hos oss er det forskere som er bekymret for om disse modellene fortsatt vil utvikles og forbedres etter omleggingen, sier hun.

Ledelsen i Statistisk sentralbyrå vil ikke svare på kritikken før Meyers tredje møte med finansminister Siv Jensen på fredag denne uken.

De siste ukers bruduljer om SSB startet 21. oktober, da Klassekampen skrev om 25 forskere som mister jobben i SSBs forskningsavdeling. Planen er at færre forskere skal satse mer på internasjonal publisering.

Flere har uttrykt seg svært kritisk om planen, og SSB-direktør Christine Meyer endte opp på oppvaskmøte hos finansminister Siv Jensen 30. oktober. Onsdag var hun på enda et møte med Jensen, og fredag skal hun nok en gang i ilden.

Stoler på finansministeren

– Jeg regner med at Siv Jensen også følger nøye med på behovet for gode modeller til klimaforskningen, og ikke bare når det gjelder statistikk på innvandring, sier Halvorsen.

Hun sikter til at avskiltingen av innvandringsforskeren Erling Holmøy, en av de 25 som omplasseres. At Holmøy ikke lenger skal få forske på innvandring, er noe av det som har skapt størst harme.

OPPVASK: Christine Meyer endte opp hos Siv Jensen 30. oktober.

SSB-modellene er avgjørende for Ciceros arbeid, forteller Halvorsen.

– Vi har flere søknader inne hos Forskningsrådet som involverer modeller fra SSB. Det er veldig viktig for vårt arbeid at disse modellene videreutvikles med høy kvalitet, sier hun.

Om utviklingen av modellene ikke fortsetter, vil det kunne svekke forskningen på hva som er fornuftige veivalg i klimapolitikken, mener Halvorsen.

Verdsetter SSB

Cicero-sjefen har erfaring fra både regjering og Stortinget, og forteller at det var viktig å få SSBs service til å vurdere alternative statsbudsjetter, og beskriver det som vesentlig for kvalitetssikring og forståelse av makroeffekter.

– Jeg vil tro at Stortinget også i dag er opptatt av den typen modeller som krever forskningsinnsats, vedlikehold, utvikling og forskningskapasitet, sier Halvorsen.

Hun reagerer også på at det ble startet en slik omlegging før Statistikklovutvalget fullfører sitt arbeid. Utvalget skal vurdere virksomheten til SSB og levere en rapport 15. desember.

– Statistikklovutvalget kommer om få måneder med en innstilling på dette området, og jeg synes det er veldig rart at man gjennomfører omfattende endringer i måten SSB skal fungere på før man har sett den innstillingen.

Halvorsen tror Stortingets mulighet til å gjøre endringer kan bli begrenset av SSBs omlegging, samtidig som den er satt i bero frem til møtet med Jensen fredag.