Kontrollkomiteen stiller seks spørsmål til Siv Jensen

På tirsdagens møte i kontrollkomiteen kom medlemmene frem til å stille seks spørsmål til finansminister Siv Jensen.

Klokken 14 tirsdag satte Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité seg ned for å diskutere saken om Statistisk sentralbyrå (SSB).

De kom frem til å stille flere spørsmål til finansminister Siv Jensen om hva som har skjedd i den betente striden de siste ukene, og om Meyers påstand om at departementet ba henne gi innvandringsforsker Erling Holmøy jobben tilbake.

Blant annet blir følgende spørsmål stilt, opplyser komiteens medlemmer til VG etter møtet.

Har departementet på noen som helst måte vært involvert i en personalsak i SSB?

På hvilken måte har departementet påvirket eller kommet med innspill i prosessen om omorganisering?

I hvilken grad har departementet prøvd å påvirke Christine Meyers mulighet til å uttale seg i media?

Hvordan er forholdet mellom mistillit og avskjedigelse om Meyers posisjon?

Et generelt spørsmål om SSBs uavhengighet

Vil finne faktaene

ALVORLIG: Torgeir Knag Fylkesnes i SV sier han ser alvorlig på saken. Foto: Ole Gunnar Onsøien , NTB scanpix

– Vi ønsker egentlig bare å få avklart hva som er fakta i saken først og fremst, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

Han utelukker ikke en høring, men sier at de per i dag bare forholder seg til svarene fra Finansdepartementet.

Leder Dag Terje Andersen (Ap) peker på spørsmålet om Holmøy og om finansministeren mener Meyer må ha hennes tillit for å fortsette i jobben som sentrale spørsmål i saken.

– Vi stiller oss enstemmig bak, sier han om de seks spørsmålene, sier han.

Viktig å beskytte SSB

– Det her handler om styringen av en institusjon som har et eget lovverk som skal være frittstående per definisjon. Det er viktig at vi kan stole på at alt vi får fra SSB er upåvirket politisk, sier Andersen.

Det er Meyers intervju med VG søndag, hvor hun fortalte om det hun mener var et uanstendig forslag fra Finansdepartementet, som har pirret komiteens interesse.

Ifølge Meyer sa eksepedisjonssjef Amund Holmsen i departementet at hele den betente konflikten om SSB ville løse seg hvis hun ga innvandringsforskeren Erling Holmøy jobben tilbake.

Dette har finansminister Siv Jensen hardnakket avvist.

Flere spørsmål

Flere medlemmer av Finanskomiteen på Stortinget har stilt spørsmål til Jensen om saken, men nå tar altså også kontrollkomiteen en nærmere titt.

Andersen pekte også på finanskomiteens rolle etter møtet tirsdag.

– Det er en felles bevissthet i kontrollkomiteen at finanskomiteen stiller spørsmål og følger opp saken i sin rolle som ansvarlig for Finansdepartementet og den faglige uavhengigheten og integriteten til SSB, sier han.

Lang konflikt

Meyer ble utsatt for hard kritikk og kalt inn på teppet til finansminister Siv Jensen en rekke ganger på grunn av en omlegging i byråets forskningsavdeling.

Det endte med at Meyer ble enig med departementet om en sluttpakke søndag, to dager etter at hun og Jensen gikk i strupen på hverandre på hver sin pressekonferanse.

Flere uttrykte bekymring for konsekvensene omleggingen vil ha for SSB som premissleverandør for aktørene i næringslivet og politikere. I tillegg mente mange at Meyer gikk for fort frem med omleggingen av forskningsavdelingen.

Selv har hun hele tiden sagt at Finansdepartementet støttet henne helt frem til 21. oktober, da det ble kjent at blant andre Holmøy ikke lenger får holde på i forskningsavdelingen. Omleggingen av forskningsavdelingen er per dags dato satt i bero frem til innstillingen fra Statistikklovutvalget.

Utvalget, hvor Meyer sitter, skal blant annet vurdere SSBs virksomhet.

