Kontrollkomiteen stiller 13 nye spørsmål til Siv Jensen

Kontrollkomiteen på Stortinget ble onsdag enig om å sende en rekke nye spørsmål til finansminister Siv Jensen om bråket i Statistisk sentralbyrå.

Tirsdag fikk Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité svar på sine seks spørsmål til finansminister Siv Jensen om SSB-striden. De fikk imidlertid så dårlig tid på å lese det 59 sider lange svaret, at det ble et nytt møte onsdag hvor komiteen kom frem til nye spørsmål den skal stille til finansministeren.

Totalt blir det 13 nye spørsmål, opplyser leder Dag Terje Andersen til VG, men det vil være flere spørsmål som har flere deler.

– Vi stiller en rekke spørsmål, som det ble enighet om. Så det tok ikke veldig lang tid, sier Andersen.

Han forklarer at de fleste spørsmålene tar utgangspunkt i svaret komiteen fikk fra finansministeren.

– For eksempel så ber vi om referater fra møtene hun henviser til i sin fortolkning, men ikke har lagt ved, sier Andersen, og legger til at komiteen også har bedt om Meyers forslag til tiltak fra oktober.

Svarte ikke på spørsmålet

– Hun svarte heller ikke på spørsmålet om Meyer skal være avhengig av finansministers tillit for å fortsette, så vi spør om det igjen, sier Andersen.

De har også spørsmål om forståelsen av Statistikklovutvalget skulle vurdere organiseringen av forskningsavdelingen, noe utvalget avviste til VG tidligere i uken.

– Jensen sier det har vært en del av oppdraget hele tiden, men de i utvalget sier de ikke kjenner seg igjen i det og da blir det påfallende at hun 10. oktober ga utvalget et tilleggsmandat, sier han.

FÅR SPØRSMÅL: Siv Jensen kommer til å måtte svare komiteen en gang til. Foto: Frode Hansen , VG

Snakket om Holmøy

Komiteen stilte i forrige uke spørsmål til finansministeren etter et VG-intervju med tidligere SSB-sjef Christine Meyer. Ifølge Meyer ringte Finansdepartementet henne før det første møtet, og sa at saken ville løse seg hvis innvandringsforskeren Erling Holmøy fikk beholde jobben.

Jensen har bekreftet at Holmøys navn ble nevnt i samtalene mellom departementet og Meyer, men mener dette er på grunn av hans kjennskap til en spesiell forskningsmodell, og ikke gjaldt flyttingen fra forskningsavdelingen.

Meyer og Jensen kom i en betent konflikt, etter at detaljer om omleggingen av byråets forskningsavdeling ble kjent i oktober. Jensen sier hun og departementet en rekke ganger har advart Meyer om å gå for fort frem med omleggingen av byrået, mens Meyer mener hun har tatt hensyn til advarslene.

Striden endte med en rekke oppvaskmøter mellom Meyer og Jensen, og til slutt en åpen ordkrig på hver sin pressekonferanse fredag 10. november – to dager før Meyer sluttet som SSB-sjef.

Jensens forklaringsproblem

VG har i en rekke saker pekt på mangler ved finansminister Siv Jensens forklaring om hva som har skjedd i SSB-saken, senest onsdag:

Christine Meyer gjorde i flere tilfeller endringer i omleggingen av SSB etter innspill fra Finansdepartementet.

Departementet fryktet at flyttingen av Erling Holmøy og andre forskere ville få konsekvenser for viktige forskningsmodeller. Ifølge Meyer var det en plan klar for å ivareta modellene og operatøren på Erling Holmøys modell skulle ikke flyttes.

VG skrev mandag om at Siv Jensens eget utvalg ikke er enig med hennes definisjon av mandatet til utvalget. Nettopp utvalgets mandat har blitt vist til som en grunn til at Meyer mistet tillit.

Siv Jensen har vist til flere møter mellom departementet og Meyer hvor Meyer skal ha fått eksplisitte advarsler om å gå videre med omleggingen, men referatene fra disse møtene har i motsetning til flere andre referater ikke blitt lagt frem.

Erna Solberg har avvist at innvandring har hatt noe å gjøre med bråket i SSB, men VG kunne mandag avsløre at det har det gjennom et notat Meyer har skrevet.

– I dag har jeg sendt et omfattende svar til kontroll- og konstitusjonskomiteen hvor jeg redegjør grundig for hvordan Finansdepartementet har fulgt opp omorganiseringsprosessen i SSB. Jeg vil selvfølgelig svare på alle de spørsmål som kommer fra komiteen fremover også, skrev Jensen i en e-post til VG tirsdag.

– Dette er en stor og viktig sak, og det er grunn til å minne om at det har kommet sterk motstand fra mange samfunnsaktører gjennom hele prosessen. Motstanden og bekymringene tiltok ytterligere da SSB-ledelsen meldte at de ønsket å iverksette omorganiseringen. Finansdepartementet har hele veien vært opptatt av at SSB må være i stand til å ivareta samfunnsoppdraget sitt og at omorganiseringen ikke må forskuttere Statistikklovutvalget, la hun til.