Kontrollkomiteen enig om høring i SSB-saken

Etter nok et møte, har Kontrollkomiteen på Stortinget blitt enige om at det blir høring i SSB-saken.

Mandag varslet komiteens leder, Dag Terje Andersen (Ap), at han vil foreslå høring om bråket Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette gjorde Andersen i tirsdagens møte, som begynte 14.

Knappe 20 minutter senere ble det klart at det blir høring i Statistisk sentralbyrå-saken.

– Vi har blitt enige om at vi åpner sak, vi kommer til å sende finansministeren brev om det. Jeg har blitt valgt som saksoppfører. Da blir det høring for sannsynligvis de to mest involverte, finansministeren og Christine Meyer, men vi skal også diskutere hvilke andre, sier Andersen til VG.

Flere kan bli kalt inn

– Det kan være flere som blir kalt inn, men det er for tidlig å si, legger Andersen til.

Komiteen måtte gå til votering i Stortinget etter bare 20 minutter av møtet, så de kommer tilbake for å diskutere saken videre etterpå.

Komiteen stilte en rekke spørsmål til finansminister Siv Jensen i november, men ønsker nå en nærmere avklaring. Jensen og tidligere SSB-sjef Christine Meyer har vært i kraftig konflikt om den planlagte omorganiseringen av byråets forskningsavdeling.

Den er nå vraket.

HØRING: Siv Jensen vil redegjøre for saken til kontrollkomiteen i en eventuell høring. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Andersen trengte bare fire av komiteens ti medlemmer med på laget for å få høring, og Arbeiderpartiet har tre medlemmer. I tillegg hadde Hans Fredrik Grøvan (KrF) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) sagt at de ønsker høring i saken.

Venter høring

Komiteens nestleder Svein Harberg (H) har tidligere beskrevet høring som en potensielt god løsning i saken, og heller ikke Mazyar Keshvari (Frp) har avvist det.

– Kan uansett være en god løsning med høring for å få alle involverte i tale, men dette tar vi stilling til i komiteen på tirsdag, skrev Harberg i en tekstmelding til VG forrige uke.

Hard konflikt

Bakgrunnen for høringen er konflikten mellom Meyer og Jensen den siste måneden. Uenigheter om omorganiseringen av byråets forskningsavdeling endte med en offentlig ordkrig på to pressekonferanser 10. november. To dager senere gikk Meyer av.

Samme dag snakket hun ut om saken i VG.

Da sa Meyer blant annet at Finansdepartementet ba henne gi spesialbehandling til Erling Holmøy, den såkalte innvandringsregnskapets far. Meyer tror flyttingen av Holmøy og uenighet om innvandringsstatistikk kostet henne Jensens støtte.

ÅPEN FOR HØRING: Christine Meyer vil redegjøre for sin versjon av saken i en eventuell høring. Foto: Tore Kristiansen , VG

Dette har finansministeren hardnakket avvist. Jensen har i flere svar til kontrollkomiteen sagt at Meyer gikk for fort frem med omleggingen av forskningsavdelingen, på tross av advarsler fra departementet.

Vil møte

Det er frivillig å møte for komiteen, men Meyer har allerede sagt at hun vil møte. Hennes redegjørelse om hva som har skjedd vil være avgjørende.

Forskningsdirektør Kjetil Telle og fagdirektør Torstein Bye er andre aktuelle navn i SSB. I Finansdepartementet er finansråd Hans Henrik Scheel og ekspedisjonssjef Amund Holmsen viktige aktører.

Flere har pekt på ulikhetene i Meyer og Jensens fremstilling av saken som grunnen til at det blir høring. VG har i en rekke artikler pekt på ulike mangler i finansministerens forklaring:

