Kontrollkomiteen diskuterer hvem som skal kalles inn til SSB-høring

Tirsdag skal kontrollkomiteen på Stortingets forberede høringen om bråket i Statistisk sentralbyrå (SSB). De store spørsmålene er hvem komiteen vil kalle inn og når.

Klokken 13.30 tirsdag, en halvtime før ukens ordinære møte på Komiteenes hus på Stortinget, går kontrollkomiteen i gang med nok et møte hvor SSB-saken er tema.

Forrige uke ble komiteens ti medlemmer, inkludert Høyre og Fremskrittspartiet, enige om at det er nødvendig med en åpen høring i saken. I dag skal komiteen finne ut av når i 2018 høringen blir og hvem av de mange involverte som skal bli kalt inn.

Stilte mange spørsmål

Komiteen startet sin undersøkelse av saken i november med en rekke spørsmål til finansminister Siv Jensen i to omganger.

Anledningen var måten Christine Meyer mistet jobben som SSB-sjef på og et intervju i VG der Meyer anklaget departementet for å be henne spesialbehandle en forsker.

Meyer og Jensen kom i kraftig konflikt i november om endringer i byråets forskningsavdeling.

– Det spriker i forklaringene på hvorvidt Meyer har følt at hun har hatt støtte til en betydelig omstillingsprosess, for at bremsene så har blitt slått på senere, eller om det er som Jensen sier at det har blitt varslet bekymringer, sa leder Dag Terje Andersen (Ap) til VG i forrige uke.

Finansminister Siv Jensen gikk i strupen på Meyer på en pressekonferanse 10. november:

Disse er aktuelle

Allerede i forrige uke varslet Andersen og andre medlemmer i komiteen om flere som kan være aktuelle til å bli kalt inn:

Det er frivillig å møte for komiteen, men Meyer har allerede sagt at hun vil gjøre det. Jensen vil også møte, men hun kan si nei til at Holmsen, som er med i hennes embetsverk, skal komme.

