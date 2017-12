Kilder til VG: Siv Jensens toppbyråkrat ville endre SSB

Finansdepartementets ekspedisjonssjef Amund Holmsen var med på en stor omorganisering i Norges Bank på 2000-tallet. Så ville han ha en i SSB, ifølge VGs kilder.

– Et veldig viktig punkt er om Christine Meyer har hatt støtte langt ut i de pågående omstillingene eller om hun ble advart av departementet.

Slik beskriver kontrollkomiteen på Stortingets leder, Dag Terje Andersen, kjernen i striden om Statistisk sentralbyrå (SSB). Komiteen skal ha høring om saken 8. januar. Spørsmålet er om byråets tidligere sjef Meyer har rett i at hun har hatt støtte hele veien, noe finansminister Siv Jensen avviser.

Jensen mener Meyer gikk for langt i omorganiseringen, noe som kostet direktøren jobben i november.

STØTTET: Christine Meyer opplevde at hun og Holmsen spilte på samme lag i omorganiseringen. Foto: Tore Kristiansen , VG

Ekspedisjonssjef Amund Holmsen i Finansdepartementet er den som har hatt løpende kontakt med Meyer. Kontrollkomiteen har bedt om at han blir med finansministeren på høringen i januar.

Opplevde støtte

– Jeg opplevde at jeg hadde støtte fra den jeg hadde kontakt med i Finansdepartementet når det gjaldt arbeidet med omorganiseringen, sier Christine Meyer til VG.

Etter det VG erfarer mener Meyer at hun og Holmsen har vært enige om behovet for endringer i byrået.

Meyer har ønsket å prioritere internasjonal publisering og kutte i forskningsstaben til byrået. Medlemmer av det interne Bye-utvalget i SSB ønsket også å modernisere modellene til byrået, men den ballen ble lagt død i vår etter kraftige reaksjoner.

Ifølge flere kilder som har vært involvert i omorganiseringsprosessen, har Holmsen ønsket at SSB skulle gjøre endringer som i Norges Bank siden han begynte i Finansdepartementet.

Meyer ønsker ikke å si noe mer før kontrollkomiteens høring i januar.

– Vi forstod ingenting



På starten av 2000-tallene var Holmsen involvert i en omlegging i Norges Bank, som har flere likheter med den i SSB.

– Vi forstod ingenting av det de pratet om, men skjønte at dette var noe helt nytt, og at britene for lengst hadde forlatt det Norges Bank drev med, sier Holmsen i et dokumentasjonsnotat om endringen.

Han snakker om et besøk til Englands sentralbank i 2002, da som fagdirektør. Flere utenlandsbesøk overbeviste ham om at Norges Bank trengte en ny makromodell. Modellen som da ble vraket, Rimini, kommer fra samme tradisjon som den viktige SSB-modellen Kvarts.

Bråket om omorganiseringen i SSB startet da medlemmer av Bye-utvalget ville vrake blant annet Kvarts. Dette gikk imidlertid ikke SSB-sjef Christine Meyer videre med.

Inspirert av endringene

Professor Kjetil Storesletten var med, og anbefalte at SSB avvikler flere sentrale modeller i byrået.

– Det jeg anbefalte for SSB i Bye-utvalget var helt klart inspirert av endringene i Norges Bank, sier han og presiserer at hele utvalget var med.

INSPIRERT: Storesletten lot seg inspirere av endringene i Norges Bank. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Storesletten vil ikke kommentere Holmsens syn på endringene i SSB, men understreker at han har stor respekt for ham som fagmann.

BI-professor Dagfinn Rime forsket i Norges Bank da endringene der ble gjennomført. Han ser likheter mellom prosessene i SSB og banken.

– Holmsen var helt klart veldig for endringene som ble gjort i Norges Bank. Jeg synes mange av prinsippene i omorganiseringen i SSB, for eksempel modernisering av modeller og publiseringskrav, minner om endringene vi gjorde i Norges Bank. Holmsen var en pådriver for dette da. Jeg vil anta han var for det nå og, selv om han må svare på det selv, sier Rime.

Varslet endringer

Gjennom Finansdepartementets styringssignaler har det også blitt varslet om mulige endringer for SSB mens Holmsen har vært i posisjonen som en av Norges mektigste byråkrater.

«Finansdepartementet foretar for tiden en gjennomgang av departementets eget behov for modellverktøy. Det vil etter hvert kunne få konsekvenser for innholdet i og omfanget av modellavtalene med SSB», står det i tildelingsbrevet for 2017.

Departementet har også en enhet som jobber med å utvikle nye modeller.

Kritiserte modeller

I et møte med Bye-utvalget i 2016 kom Holmsen med flere kritiske uttalelser om modellene til SSB, ifølge et notat VG har fått tilgang til.

– Det er krevende å avslutte et prosjekt som har gått så lenge som Kvarts og Modag har gjort. Men vi har kommet dit og vi gjør det, står det at han sier i notatet, som ikke er omforent, ifølge utvalgsleder Torstein Bye.

Ifølge notatet ville han altså vrake den viktige modellen. To kilder som var til stede på møtet sier at Holmsen var kritisk til modellen.

Førsteamanuensis Torfinn Harding ved NHH var til stede. Han vil ikke si hva som ble diskutert der, men sier at han har fått inntrykk av at Holmsen var positiv til endring av den viktige modellen.

Slik svarer departementet

– Det er ikke naturlig for Holmsen å kommentere denne saken nå før høringen, skriver kommunikasjonssjef i Finansdepartementet,Therese Riiser Wålen, i en e-post til VG.

Hun bekrefter at referatet ikke er omforent og sier at departementet har behov «for å rydde opp i misforståelsen knyttet til Kvarts».

– Det kan ikke stemme at Holmsen har sagt at Finansdepartementet skal legge ned Kvarts-modellen. Det er ikke aktuelt. Tvert imot har økonomiavdelingen i Finansdepartementet, som Holmsen leder, det siste året brukt ressurser på å ta i bruk Kvarts-modellen til erstatning fra Modag-modellen, som SSB selv ønsket å legge ned. Kvarts vil heretter være det sentrale analyseapparatet for departementets arbeidet med prognoser, og vi er i ferd med å inngå kontrakt med SSB for videre arbeid med modellen. Vi er opptatt av faglig videreutvikling av alle modellene vi bruker, også Kvarts, og vi har nylig nedsatt en egen prosjektgruppe med sikte på å utvikle en supplerende modell for å analysere finanspolitikk. Gruppen er lokalisert i forskningsavdelingen i SSB, skriver Wålen.