Kilder til VG: Monica Mæland irritert etter sparkingen av SSB-Meyer

Under en middag med medie- og samfunnstopper i Bergen skal næringsminister Monica Mæland ha uttrykt misnøye med sin egen regjerings håndtering av tidligere SSB-direktør Christine Meyer.

Ifølge flere av middagsgjestene som VG har snakket med vekket Monica Mælands reaksjon oppsikt.

Mens dramaet rundt Statistisk sentralbyrå (SSB) og byråets direktør Meyer var på sitt mest intense, satte næringsministeren seg til bords under åpningsfesten for næringsparken Media City i Bergen sentrum.

Venninner



Meyer og Mæland er venninner og kjenner hverandre godt etter at Meyer var medlem av Monica Mælands byråd i Bergen fra 2007 til 2011.

Åpningsfesten startet klokken 15, og gikk etter kort tid over til å være en middag for de inviterte gjestene.

Samme dag hadde Meyer blitt informert av embetsverket i Finansdepartementet om at finansminister Siv Jensen (Frp) ikke lenger hadde tillit til henne og ønsket at hun skulle gå av som SSB-direktør.

Like etter klokken 17 varslet NRK og Aftenposten at «Christine Meyer går av». Også VG meldte også at Meyers dager som SSB-direktør gikk mot slutten. Nyheten skal straks ha blitt et hett samtaleemne rundt bordet.

Inhabil



VGs kilder sier Mæland innledet samtalen med å fortelle at hun hadde meldt seg inhabil i saken på grunn av sitt vennskap med Meyer. Deretter skal Mæland ha forklart hvordan Meyer fikk jobben som SSB-direktør i 2015 og understreket at Meyers oppdrag fra regjeringen var å omstille og modernisere SSB.

MÅTTE GÅ: Tidligere direktør i Statistisk sentralbyrå, Christine Meyer. Foto: Tore Kristiansen , VG

«Hun (Meyer, red.anm.) gjør bare det som var hennes oppdrag, å omstille SSB» skal Mæland ha sagt.

– Det var overraskende hvor åpent hun ga uttrykk for at hun mislikte det som skjedde med Christine Meyer. Mæland sa hun følte sympati for Meyer, både personlig og om oppdraget Meyer hadde fått fra regjeringen med å omstille SSB. Og det var vanskelig å oppfatte det annerledes enn at hun var misfornøyd med Finansdepartementets håndtering av saken, forteller en kilde.

– Da Mæland fikk høre om nyheten ble hun tydelig overrasket og irritert. Det var tydelig at hun tok avstand fra det som skjedde, sier en annen kilde.

Andre kilder, som også var til stede under middagen, sier de ikke reagerte spesielt på Mælands deltagelse i samtalen.

Maktmiddag



På samme bord som Mæland satt en rekke fremtredende samfunns- og medietopper, deriblant kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen fra NRK, Bergens byrådsleder Harald Schjelderup (Ap), sjefredaktør Øyulf Hjertenes i Bergens Tidende, rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen og partner Claus Sonberg i kommunikasjonsbyrået Zynk.

At nettopp Sonberg fra Zynk deltok i den samme samtalen blir også bemerket av VGs kilder. Da middagen fant sted hadde Zynk i nesten to uker bistått Christine Meyer og SSB-ledelsen med krisehåndtering av saken i mediene.

Sonberg vil ikke kommentere saken.

VG har siden torsdag forsøkt å komme i kontakt med næringsminister Monica Mæland om denne saken.

I en e-post til VG tirsdag kveld skriver Mæland følgende:

«Jeg kjenner meg ikke igjen i VGs fremstilling av samtalen under middagen. Jeg har gitt uttrykk for empati med den vanskelige situasjonen Christine Meyer var i på dette tidspunktet. Det er en menneskelig reaksjon når det er snakk om en venn. Dersom noen har oppfattet slik empati som kritikk av regjeringens håndtering av saken, er det en misforståelse», skriver næringsministeren.