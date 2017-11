Her er Siv Jensens advarsler til Christine Meyer

Tirsdag fikk kontrollkomiteen på Stortinget Siv Jensens svar på spørsmålene de har stilt om Statistisk sentralbyrå. Finansministeren mener Meyer har fått gjentatte advarsler om omleggingen av byråets forskningsavdeling.

Kontrollkomiteen på Stortinget stilte forrige uke seks spørsmål til finansminister Siv Jensen om SSB-saken. Hun har svart i et 59 sider langt brev.

– Svarene til kontroll- og konstitusjonskomiteen synliggjør at Finansdepartementet har fulgt opp omorganiseringsprosessen i SSB på en grundig måte, sier Jensen i en pressemelding.

Bakgrunnen for de opprinnelige spørsmålene er at Christine Meyer måtte gå som sjef i SSB tidligere i november, etter en flere uker lang strid med Finansdepartementet. I tillegg har Meyer sagt at departementet ba henne gi innvandringsforsker Erling Holmøy jobben tilbake, og at saken da ville løse seg.

Bakgrunn: Dette er SSB-saken

Advarte Meyer

I svaret peker Jensen på en rekke advarsler hun skal ha gitt Christine Meyer.

Jensen mener hun allerede i et møte 13. januar advarte daværende SSB-sjef Meyer mot å sette igang endringer i SSB som kunne komme i konflikt med konklusjonene fra Statistikklovutvalget.

Jensen skriver også at hun mer enn en måned før Erling Holmøy ble sparket fra Forskningsavdelingen advarte Meyer mot at forskerne skulle skilles fra de datamodellene de frem til da hadde jobbet med.

Les også: SSBs superveteran totalslakter kollegaens «innvandringsregnskap»

Dette skal ha skjedd i et møte hvor Meyer deltok sammen med forskningsdirektør Kjetil Telle.

– Jeg redegjør for de mange advarslene Meyer fikk mot å gjøre endringer som foregriper statistikklovutvalget eller svekker byråets evne til å levere på samfunnsoppdraget. Dette viser hvorfor det ble nødvendig å gripe inn for å gjenopprette tilliten til SSB, sier Jensen.

Tidligere har Jensen uttalt til VG at hun advarte Meyer mange ganger.

Her får du en forklaring på saken:

Venter flere spørsmål

– Det er min oppfatning at informasjonen VG har brakt for dagen er en viktig bit av grunnlaget for å stille ytterligere spørsmål til statsråden, sier Hans Fredrik Grøvan (KrF) i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité. Grøvan «tror bestemt» at det vil komme en oppfølging i kontrollkomiteen etter at VG mandag skrev at Statistikklovutvalget ikke er enig Siv Jensens hennes syn på hva utvalgets mandat er. VENTER FLERE SPØRSMÅL: Hans Fredrik Grøvan i KrF tror det må nærmere avklaring til i saken. Foto: Ned Alley , NTB scanpix Les også: Siv Jensen får ingen støtte for SSB-forklaringen Mandatet har vært en viktig grunn til at tidligere SSB-sjef Christine Meyer mistet Jensens tillit. Finansministeren mener Meyer gikk for fort frem med omleggingen av forskningsavdelingen i byrået og kom i veien for utvalgets arbeid. Men ifølge utvalgets leder var ikke forskningsavdelingen en del av utvalgets mandat. Flere virkelighetsforståelser

Også Torgeir Knag Fylkesnes (SV) tror uenigheten om lovutvalgets mandat kan føre til at komiteen stiller nye spørsmål.

– Det kan være aktuelt med nye spørsmål. Nå ser vi at det er to virkelighetsforståelser om lovutvalget, og det er interessant for kontrollkomiteen. Det skal ikke være noen ustilte spørsmål av relevans, sier han.

Da VG snakket med Fylkesnes tirsdag hadde Jensen enda ikke svart på spørsmålene til komiteen.

VIL VITE MER: Torgeir Knag Fylkesnes har nærmere spørsmål om saken. Foto: Ole Gunnar Onsøien , NTB scanpix

– Vi må få alle fakta på bordet, så kan vi vurdere hva vi skal gjøre etter det. Så langt har vi ikke fått et eneste svar, så får vi se om det kommer noe før møtet, sier han.

Nils Bjørke (Sp), som også er med i komiteen, mener man først må få svar på de første spørsmålene, og deretter vurdere om man skal stile nye.

– Det at man i det hele tatt sender spørsmål, tyder på at det er mye som er usikkert her og at det er behov for å få klarhet. Det er ganske alvorlig når man går til det skrittet at man fjerner en direktør i et uavhengig forvaltningsledd. Det er noe man må forklare, sier han.

Her kan du se Meyers oppgjør med Siv Jensen: