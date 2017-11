Her er Jensens svar til kontrollkomiteen

Finansminister Siv Jensen har svart på de 25 spørsmålene fra kontrollkomiteen på Stortinget om Statistisk sentralbyrå-saken.

I et brev publisert på Finansdepartementets nettside, redegjør finansminister Siv Jensen onsdag for sin versjon av hva som har skjedd i dramaet om Statistisk sentralbyrå (SSB) den siste måneden.

Brevet er på totalt 169 sider, inkludert flere viktige vedlegg som Stortinget har etterspurt. Selve svaret er på 19 sider.

I svaret forklarer Jensen hvorfor hun mistet tilliten til Christine Meyer som SSB-sjef, og sier at situasjonen tilspisset seg i august.

– Finansdepartementets bekymringer steg betraktelig da vi i slutten av august ble klar over at ledelsen i SSB var i ferd med å ta omorganiseringen i den retningen vi hadde advart mot. Vi ba da om et eget møte med SSB om saken, hvor vi stilte flere spørsmål og advarte enda kraftigere enn tidligere. Til tross for dette tok SSB, i slutten av oktober, prosessen over i en implementeringsfase uten å endre verken retning eller takt. Da ble det helt tydelig for både oss og andre samfunnsaktører hvilken vei dette bar, og mange ga uttrykk for sterk uro og bekymring. Slik situasjonen var, måtte jeg gripe inn, sier Siv Jensen.

Jensen: Ikke uenig med utvalg

Et av de viktige spørsmålene i saken har handlet om mandatet til Statistikklovutvalget. Jensen mener Meyers omorganisering av SSB kom i veien for lovutvalgets arbeid, men lederen av utvalget har sagt at det ikke har noe med hverandre å gjøre i VG.

Jensen skriver i svaret at hun ikke kan se at hennes forståelse er i strid med utvalgets.

– Siden forskningsvirksomhet er uvanlig i statistikkbyråer i andre land, er dette prinsipielle spørsmål, som det vil være naturlig at utvalget må drøfte og ta stilling til for å begrunne en eventuell lovfesting, skriver hun.

Stilte mange spørsmål

Departementet har jobbet på spreng for å svare på de mange spørsmålene fra kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Fristen var midnatt onsdag.

Kontrollkomiteen sendte for en uke siden 13 hovedspørsmål og 12 underspørsmål til finansminister Siv Jensen. Spørsmålene fulgte opp de seks som allerede var stilt, siden flere medlemmer var misfornøyde med de opprinnelige svarene fra finansministeren.

Blant annet var det flere referater fra viktige møter som ikke var med i det første svaret.

Nå skal komiteen vurdere hva som skjer videre. Alternativene er flere spørsmål, en høring eller at medlemmene sier seg fornøyd. Så langt har ingenting blitt utelukket.

Har undersøkt

Komiteen fattet interesse for saken etter et VG-intervju med tidligere administrerende direktør i SSB, Christine Meyer.

Ifølge Meyer sa departementet at striden ville løse seg hvis hun flyttet innvandringsforsker Erling Holmøy tilbake til Forskningsavdelingen i byrået. Han ble flyttet på grunn av den kontroversielle omorganiseringen Meyer sto bak.

Omorganiseringen har nå blitt vraket.

Meyer: Ble bedt om å gi innvandringsforsker spesialbehandling

Meyer sier hun avviste tilbudet fra departementet. Deretter fulgte flere oppvaskmøter med Jensen, og til slutt et offentlig oppgjør mellom Jensen og Meyer på to pressekonferanser fredag 10. november. To dager senere var hun ferdig som sjef.