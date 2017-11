Her er den omstridte SSB-rapporten

Ledelsen i Statistisk Sentralbyrå (SSB) holdt tilbake en kontroversiell innvandringsrapport levert i mai. Nå er den publisert.

Tirsdag ettermiddag publiserte Statistisk Sentralbyrå (SSB) en rapport som beregner prislappen av innvandring til Norge, skrevet av forskerne Erling Holmøy og Birger Strøm.

To av hovedkonklusjonene i rapporten er at Norges befolkning bestå av 29 prosent innvandrere fra Asia og Afrika i 2100, og den årlige realinntekten vil da ha blitt redusert med 72.000 kroner årlig.

I denne perioden vil andelen norskfødte med minst en norskfødt forelder falle fra 83 til 64 prosent, heter det i rapporten.

Med det rapporten kaller realistisk innvandring vil inntektene i fastlandsnæringen per innbygger falle med 33.000 kroner i 2100. Dette er på grunn av lavere sysselsettingsandel og lønn blant innvandrere fra Afrika og Asia sammenlignet med gjennomsnittet for de som er norskfødte.

Rapporten ble levert av forskerne i mai. Tirsdag skrev VG at Holmøy opplevde at ledelsen trenerte rapporten.

Det var Nettavisen som først omtalte at rapporten nå er publisert.

«Langtekkelig prosess»



– Jeg har blitt utsatt for en langtekkelig godkjenningsprosess som har vært langt mer omstendelig enn det som er vanlig, og her har jeg mye erfaring. Godkjenningen kalles kvalitetssikring av mine overordnede, men det er illusorisk. Jeg har måttet bruke mye tid på å besvare kritikk og spørsmål som virker inkompetent og irrelevant. Den har også angrepet selve problemstillingene som var avtalt med Finansdepartementet og Brochmann II-utvalget, en avtale som SSBs ledelsen hadde signert, sa Holmøy til VG på tirsdag.

SSB har hele tiden avvist at rapporten har blitt trenert.

«Jeg har ansvaret for å kvalitetssikre slike rapporter. Andre forskere på avdelingen har lest grundig og gitt innspill, og forfatterne har deretter vurdert og innarbeidet endringer. Til sist har jeg lest rapporten igjen, og gitt noen mindre kommentarer» skrev forskningsdirektør Kjetil Telle i en e-post til VG tirsdag.

Hard konflikt

Direktør Christine Meyer og SSB har vært i hardt vær den siste uken, etter en omorganisering hvor 25 forskere blir flyttet fra forsknings- til statistikkavdelingen.

Det har også vekket harme at Holmøy, mannen bak innvandringsregnskapene, ikke lenger får fortsette å forske på innvandring.

– Jeg vil bestemt avvise at SSBs ledelse legger politiske føringer på forskningen. Det har aldri skjedd – og kommer aldri til å skje, sier direktør Meyer i en uttalelse sendt ut onsdag.

Hun nekter for at innvandringsrapporten har blitt holdt tilbake av politiske årsaker.

Mandag hadde Meyer et oppvaskmøte med finansminister Siv Jensen, som ga klar beskjed om at hun ikke likte planen for omorganiseringen. SSB er underlagt Jensens departement. Tirsdag fikk ansatte i SSB beskjed om at omorganiseringen er satt på pause inntil videre.

