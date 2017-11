Har jobbet i SSB i nesten 50 år: – Tror ikke på konspirasjonsteorier

Lars Østby har jobbet med forskning i SSB i nærmere 50 år. Han tror ikke ledelsen i byrået har hatt som mål å vingeklippe den omstridte innvandringsforskeren Erling Holmøy.

– Disse konspirasjonsteoriene om at omorganiseringene i byrået er satt i gang for å få satt en profilert forsker på et sidespor, det har jeg ikke noe tro på, sier Østby til VG.

I slutten av oktober ble det kjent at Erling Holmøy er en av rundt 25 forskere i SSBs forskningsavdeling som skal flyttes til statistikkavdelingen. Begrunnelsen skal være at han ikke har publisert på nivå to, altså i de høyest rangerte tidsskriftene.

Bakgrunn: Dette er SSB-saken

Søndag ettermiddag ble det kjent at Christine Meyer fratrer som SSB-direktør natt til mandag, etter at det i to uker har stormet kraftig rundt henne. I et VG-intervju like etter sa SSB-direktøren at hun i en uoffisiell telefon fra Finansdepartementet ble bedt om å gi Holmøy spesialbehandling.

Astrid Mæland kommenterer: En skitten affære

Omstridt rapport

Holmøy er en av forfatterne bak en omstridt rapport som har beregnet prislappen av innvandring til Norge, og reaksjonene har vært sterke på at Holmøy ikke lenger skal få drive forskning.

– Jeg synes dette er dårlig behandling av folk som har gjort en god innsats, sa Holmøy selv til Klassekampen da nyheten ble kjent.

Østby understreker at Holmøys beregninger av de fremtidige kostnadene ved innvandring til Norge er viktige.

– Slike beregninger skal man gjøre. Men det er litt for enkelt å omtale rapporten som et innvandringsregnskap. Dette er et regnskap som viser statsfinansielle inntekter og utgifter, noe også Holmøy har vært klar på. Det er mange virkninger av innvandring som ikke direkte påvirker statsfinansene, sier Østby.

– Beregningene går frem til 2100, men da er usikkerheten svært stor, legger han til.

Les også: Ansatte om konflikten: Stor belastning

Østby sier at heller ikke han, om han hadde vært yngre, ville oppfylt kravet om å publisere forskning på nivå to.

– Jeg ville også falt ut på det publiseringskriteriet, til tross for at jeg brukes av helt andre interessegrupper enn de Holmøy brukes av.

Homløy om Meyers avgang: – Tilsier ikke at det blir ro

– Miljøer blir oppsmuldret

Som pensjonist har den erfarne forskeren fulgt bråket rundt omorganiseringene i Statistisk sentralbyrå fra sidelinjen. Han legger ikke skjul på at han er bekymret for konsekvensene av den foreslåtte flyttingen av viktige fagområder fra Oslo til Kongsvinger.

– Miljøene som påvirkes av flyttingen blir i stor grad oppsmuldret. Når det gjelder koordinering av innvandrerstatistikk og innvandrerrelatert analyse har SSB hatt en gruppe på fire-fem årsverk. Kun en ansatt vil være med til Kongsvinger, sier han.

Fikk du med deg? Meyer avviser politiske føringer for forskning

Dette bekymrer Lars Østby, som i mange år har studert internasjonal migrasjon og levekår blant innvandrere i Norge.

I STORMEN: SSB-sjef Christine Meyer på vei inn til et av sine møter med finansminister Siv Jensen den siste uken. Foto: Line Møller , VG

– Jeg og flere med meg er bekymret for hvordan kompetansen på dette feltet skal opprettholdes. Det som produseres av denne gruppen er veldig viktig for utformingen av innvandrings- og integreringspolitikken i Norge.

Han tror ikke det er til å unngå at omorganiseringen vil føre til at politikere og embetsverk i fremtiden får et dårligere grunnlag for å ta beslutninger.

Krever stans

Flere reagerer fortsatt på flyttingen til Kongsvinger, som ikke er stanset. I en pressemelding skriver fagforeningen Norsk Tjenestemannslag at alle de pågående omleggingsprosessene blir satt på pause.

– NTL SSB Oslo ønsker å mane til ro og verdighet i den vanskelige situasjonen de ansatte i SSB befinner seg i. Vi ber om at ingen nå er med på å eskalere eventuelle interne konflikter. Vi ber om at ingen nå er med på å eskalere eventuelle interne konflikter. Vi krever nå at alle omorganiseringer settes i bero i påvente av ansettelse av ny administrerende direktør og at statistikklovutvalgets arbeid sluttføres, står det.

Bekymret for kvaliteten

– Det gjøres mye bra analysearbeid innenfor andre felt. Men å få det samlede overblikket, på tvers av fagretningene, det kan bli ganske vanskelig. Det er kvalitetssikringen av innvandringsanalysene jeg og andre er bekymret for, sier Østby.

Kraftig kritikk: Tidligere SSB-sjef: Et politisk kupp

Ifølge Østby er det stor etterspørsel etter analyser på innvandringsfeltet.

– Vel er Erling Holmøys rapport viktig. Men i år regner vi med å publisere rundt 70 artikler og rapporter innen innvandringsfeltet, sier han.

Lars Østby begynte i Statistisk sentralbyrå i 1970. Etter at han ble pensjonert for tre år siden, har han jobbet deltid med innvandringsrelaterte spørsmål. Nå mener han tilliten til institusjonen er i fare.

– Tilliten SSB er avhengig av, og den uavhengigheten som er nedfelt i statistikkloven, begge de dimensjonene er klart truet nå. Statistisk sentralbyrå er avhengig av tillit, og grovt sett tror jeg SSB har en betydelig tillit i det norske samfunnet, også blant dem som ikke liker resultatene vi kommer frem til.

– Hvem mener du har hovedansvaret for den situasjonen som har oppstått?

– Jeg tenker nok at feilen ligger mer på Finansdepartementet enn på byrået. Men samtidig vet jeg jo ikke noe om hva som har foregått på de to møtene Siv Jensen har hatt med Christine Meyer.