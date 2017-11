Grande om SSB-feiden: Begge versjonene kan ikke stemme

Venstre-leder Trine Skei Grande krever svar på hva som ble sagt mellom finansminister Siv Jensens embetsverk og eks SSB-direktør Christine Meyer.

– De forklarer seg så ulikt at begge versjonene ikke kan stemme. Dette må finansministeren oppklare overfor Stortinget, sier Venstre-lederen til VG.



Tirsdag skal Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité diskutere SSB-saken. Ifølge Christine Meyer ba Finansdepartementet henne om å gjeninsette Erling Holmøy som innvandringsforsker.



– Det er naturlig at vi diskuterer det i morgen. Det er ikke unaturlig at Kontrollkomiteen stiller spørsmål om temaet, sier leder for kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Dag Terje Andersen (Ap), om det som kom frem i VGs intervju med Christine Meyer søndag.



Meyer sier at hun noen dager før 30. oktober fikk en telefon fra en ansatt i Finansdepartementet, som sa at den betente striden om Statistisk sentralbyrå (SSB) vil løse seg om hun bare ga jobben til innvandringsforskeren Erling Holmøy tilbake.

NATURLIG: Dag Terje Andersen ser på det som naturlig at saken blir tatt opp i komiteen. Her fra tiden som stortingspresident. Foto: Frode Hansen , VG

Siden 21. oktober har Meyer blitt utsatt for massiv kritikk for omleggingen av SSBs forskningsavdeling, og hun var på flere oppvaskmøter hos finansminister Siv Jensen før hun ble enig om sluttpakke søndag. Fredag gikk de to til angrep på hverandre på hver sin pressekonferanse.

Blandet seg inn?



– Det handler om at departementet har blandet seg inn, det er i alle fall grunn til å spørre om det er riktig. Jeg kommenterer nærmere når vi har fått svar fra statsråden, sier Andersen.

Om det stemmer at departementet har kontaktet Meyer med et slikt tilbud, mener Andersen det vil være «veldig spesielt».

– Stortinget må forsikre seg om at SSB fortsatt er politisk uavhengig, og at politisk ledelse i Finansdepartementet ikke har forsøkt å påvirke innholdet i SSBs produkter. Denne tvilen som nå er oppstått, må Stortinget komme til bunns i, sier Trine Skei Grande.

SV tar det opp

SV vil også ta opp saken i Kontrollkomiteen. Torgeir Knag Fylkesnes sier at han vil be resten av komiteen stille spørsmål til Siv Jensen, blant annet om det er riktig at noen i departementet har ringt Meyer med budskapet om Holmøy.

– Alvoret i saken krever at kontrollkomiteen stiller spørsmål. Vi må få klarhet i hvilken kontakt det har vært mellom finansdepartementet og SSB-direktøren, og om finansminister Siv Jensen har forsøkt å påvirke prosessen i SSB politisk. Politisk manipulering av SSB er alvorlig og åpenbart i strid med regelverket, sier Fylkesnes.

TAR OPP SAKEN: Torgeir Knag Fylkesnes mener komiteen må stille spørsmål til Jensen. Foto: Ole Gunnar Onsøien , NTB scanpix

Finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, er opptatt av å finne ut av hva som har skjedd i saken.

– For hver dag som går forsterkes inntrykket at Finansministeren har forsøkt å styre det som må være et helt faglig uavhengig miljø. Denne saken må vi til bunns i. Alle steiner må snus, sier hun.

Komiteens nestleder, Svein Harberg (H), viste til finanskomiteen på Stortinget da VG tok kontakt mandag. Flere i komiteen har stilt spørsmål til Jensen om prosessen med SSB.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) vil ha en drøfting av saken i Kontrollkomiteen før han konkluderer.

Finansdepartementet avviser

Siv Jensen har enda ikke uttalt seg om saken, men kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen i Finansdepartementet har avvist Meyers påstand om at departementet ba henne gi Holmøy jobben tilbake.

IKKE KOMMENTERT: Finansminister Siv Jensen har enda ikke uttalt seg om saken. Foto: Odin Jæger , VG

– Dialogen har gått på mange mulige løsninger, blant annet om utvelgelseskriteriene kunne utvides slik at disse modellene ble sikret i forskningsavdelingen. I den forbindelse har flere navn vært nevnt, også Erling Holmøy, men vi har aldri bedt Christine Meyer flytte Holmøy tilbake til forskningsavdelingen. Meyer gjorde det klart at det ikke lot seg gjøre å justere kriteriene slik at nøkkelpersonell på disse modellene ble værende i forskningsavdelingen, skrev hun i en e-post til VG søndag kveld.

– Ingen av disse samtalene var hemmelige. Det er helt vanlig at embetsverket har samtaler med etatsledere, la hun til.

