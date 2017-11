Full forvirring om omstridt SSB-samtale

Finansdepartementet har sagt at den kontroversielle samtalen om en innvandringsforsker med Christine Meyer var søndag 29. oktober. – Helt feil, sier en fagdirektør i SSB som var til stede.

Tirsdag svarte finansminister Siv Jensen Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget med et 59 sider langt brev om Statistisk sentralbyrå-saken. Komiteen undersøker hva som har skjedd i den betente konflikten mellom Jensen og tidligere SSB-sjef Christine Meyer.

I brevet skriver finansministeren om den omstridte samtalen mellom ekspedisjonssjef Amund Holmsen og daværende sjef i SSB, Christine Meyer, som Meyer avslørte i VG. Ifølge Meyer ble hun i samtalen bedt om å gi innvandringsforskeren Erling Holmøy jobben tilbake, så ville saken løse seg.

UENIG: Torstein Bye sier at departementets opplysning om når samtalen var ikke stemmer. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

«I oppslaget siktes det til telefonsamtaler mellom Meyer og ekspedisjonssjef Amund Holmsen søndag 29. oktober», står det i brevet fra Jensen til komiteen.

– Det er helt feil at telefonen kom på søndag, sier fagdirektør Torstein Bye i SSB. Han var til stede ta Holmsen ringte angående Holmøy, ifølge han og Meyer.



Møte på fredag

Holmsen ringte da det var et ledermøte i SSB. Møtet var på fredag 27. oktober klokken 14, ifølge Bye. I et intervju med VG på fredag støttet han Meyers beskrivelse av samtalen.

Meyer er enig.

– Jeg er sikker på at telefonen kom på fredag før det første møtet med finansministeren. Jeg var i møtet med Telle, Bye og Bryn, sier hun.

Bye avviser at samtalen om Holmøy kan ha funnet sted søndag.

– Jeg var ikke på kontoret søndag og ledergruppen var da ikke samlet den dagen, sier han.

– Hvorfor sier departementet det var søndag?

BA IKKE OM FLYTTING: Finansminister Siv Jensen sier at departementet ikke ba Meyer flytte Holmøy tilbake. Foto: Frode Hansen , VG

– Ikke godt å si, det må de nesten svare på selv. Når direktørene ikke var på jobb søndag og de var til stede da telefonen kom, så passer jo ikke søndag, svarer Bye.

Meyer og Holmsen hadde flere samtaler gjennom helgen, men den tidligere sjefen i SSB understreker at samtalen om Holmøy fant sted på fredag.

Mange samtaler

VG har fått tilgang til telefonloggen til Christine Meyer, som viser en rekke samtaler med Holmsen. Hun forklarer imidlertid at mye av kontakten har vært på fasttelefon, inkludert den med finansråd Hans Henrik Scheel.

Her er oversikt over samtalene på mobil mellom Meyer og Holmsen etter at omleggingen ble omtalt i mediene 23. oktober:

Meyer og Holmsen har en samtale 26. oktober, en dag før Siv Jensen kaller henne inn på teppet.

Dagen etter, som er da samtalen om Holmøy var ifølge Meyer og Bye, snakker Holmsen og Meyer på telefonen fra 15:00 til 15:15. Et kvarter senere er det flere forsøk på å ringe opp igjen, men ingen loggført samtale.

Det står oppført fem oppringninger 31. oktober, dagen etter det første oppvaskmøtet med Jensen. Det blir til en samtale på 19 minutter.

I november er det en oppringning 1. november, en 3. november og fire 5. november, men ingen samtaler på mobil. I denne perioden fikk Meyer mye kritikk offentlig fra ulike hold på grunn av omleggingen.

Det er to samtaler mellom Holmsen og Meyer 8. november. Samme dag er det andre oppvaskmøtet, og Jensen nekter å svare på om hun har tillit til Meyer.

Det er også flere oppringninger mellom Meyer og finansråd Hans Henrik Scheel. 1. november er det flere oppringninger uten svar. Meyer tror det var hun som ringte. Dagen etter snakker de i fem minutter etter flere oppringninger.

Slik svarer departementet

– Som vi har opplyst tidligere, var det flere samtaler mellom Christine Meyer og embetsverket i Finansdepartementet både før og etter møtet med finansministeren 30. oktober. Det er riktig at Holmsen ringte Meyer både fredag og søndag, sier kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen i Finansdepartementet til VG.



Hun avviser at samtalen om Holmøy fant sted fredag.

– Samtalen fredag dreide seg om det ville være nødvendig å ha regi for møtet med finansministeren, og at det var viktig at SSB kom med noen tiltak som kunne roe ned situasjonen. I løpet av helgen jobbet Holmsen ut et forslag til møteagenda og vurderte hvilke tiltak han mente kunne være aktuelle. I samtalen diskuterte han de ulike alternativene med Meyer, slik vi har beskrevet tidligere, sier hun.

