Fafo-sjef kritisk til SSB-statistikk

Fafo-leder Anne Britt Djuve mener kvaliteten på dataene fra SSB er et alvorlig problem, og hevder det har medført dem en merkostnad på 450.000 kroner.

Til Dagens Næringsliv sier hun at det har vært alvorlige feil ved dataene som er levert til tre ulike forskningsprosjekter i Fafo i løpet av det siste året, blant annet forrige ukes rapport om integreringstiltak for innvandrere.

Djuve forteller at de raskt oppdaget feil i dataene og gjorde SSB oppmerksom på det. Feilen ble rettet opp, men kom i retur med nye feil.

– Hadde vi ikke oppdaget feilene kunne vi kommet til helt gale konklusjoner, sier hun.

SSB-forsker svarer: Misvisende om kvalitetskontroll

Fafo og Djuve har kostnadsberegnet merarbeidet forårsaket av datafeil for bare denne rapporten til 450.000 kroner. Organisasjonen vurderer nå hvordan saken eventuelt skal tas videre.

SSB-sjef Christine Meyer, her etter møtet med finansminister Siv Jensen mandag.

Fagdirektør Torstein Bye i SSB skriver til DN at SSB gjorde feil i to tilfeller når det kommer til den nevnte rapporten. Den ene skyldtes SSB selv, mens den andre skyldtes feil i data som forskeren selv skulle tilveiebringe.

– Begge ble rettet kjapt uten ekstra kostnad for Fafo, hevder Bye.

Den siste drøye uken har det stormet rundt SSB og direktør Christine Meyer etter at nettstedet Minerva fortalte at mannen bak innvandringsregnskapene, Erling Holmøy, ikke lenger får fortsette å forske på innvandring.

Bråket førte til at finansministeren kalte SSB-direktør Christine Meyer inn på teppet til oppvaskmøte i Finansdepartementet mandag. Der fikk Meyer klar beskjed om at finansministeren ikke var fornøyd med hennes plan for omorganiseringen av SSB.

