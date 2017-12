EU skal diskutere SSB-saken

Flere medlemmer i kontrollkomiteen tror på høring i Statistisk sentralbyrå-saken. Nå er det mulig at også EU kommer på banen.

Striden om Statistisk sentralbyrå (SSB) har pågått i over en måned. Førstkommende tirsdag skal kontrollkomiteen på Stortinget bestemme om det blir en offentlig høring, noe flere medlemmer ønsker.

Christine Meyer er ferdig som sjef i byrået etter en betent konflikt med finansminister Siv Jensen, men saken er langt fra over.

Skal diskuteres i EU

Nå blir saken tatt opp også utenfor landegrensene.

Martti Hetemärki er leder for EU-organet European Statistical Governance Advisory Board (ESGAB) og departementsråd i Finlands finansdepartement. Han skriver følgende i en e-post i VG via organets sekretariat:

– ESGAB har mottatt detaljer om hendelsene i SSB, men har ennå ikke diskutert saken. Saken vil bli diskutert på det neste ESGAB-møtet og det vil bli enighet om en reaksjon om det blir vurdert som nødvendig.

ESGAB sørger for at medlemmene av Det europeiske statistiske system (ESS), som Norge er en del av, følger reglene i den såkalte Code of Practice. Det vil si retningslinjer for europeisk statistikk.

Ifølge nettsidene til EUs statistikkontor, gir ESGAB råd om hva som må gjøres for å opprettholde regelverket.

Møtet skal være fra 17. til 18. januar.

Viktig punkt

– Spørsmålet er om Meyer har blitt advart og ikke lagt om kursen som departementet sier, eller om det er som Meyer sier og hun har hatt støtte helt til innvandringsspørsmålet ble et stort tema. Da blir det mer sannsynlig med en høring, sa kontrollkomiteens leder Dag Terje Andersen til VG onsdag.

Punkt 1.8 i regelverket som ESGAB håndhever omhandler statistikkbyråers uavhengighet:

«Mulige årsaker til at en leder kan måtte fratre stillingen, er angitt i de rettslige rammene. Det kan ikke være årsaker som svekker faglig eller vitenskapelig uavhengighet», står det der.

Nettopp SSBs uavhengighet har vært en viktig del av saken. Meyer har flere ganger fortalt at hun opplever seg presset på innvandringsfeltet.

Verken Finansdepartementet eller SSB vil diskutere saken.

Tror på oppfølging

En av de som mottok brevet til Meyer var Olafur Hjalmarsson, som leder Islands nasjonale statistikkbyrå.

– Jeg er ikke i en posisjon til å kommentere at Christine Meyer trakk seg offentlig eller håndteringen fra departementet, skriver han i en e-post til VG.

Han forteller likevel at han ikke hadde trodd det ville gå langt.

– Jeg var veldig overrasket da jeg hørte nyheten, men jeg antar at ESGAB vil se nærme på saken og at responsen fra det statistiske fellesskapet vil ta deres konklusjoner til etterretning, skriver Hjalmarsson.

Dette er medlemmene

Martti Hetemäki er lederen av ESGAB, som består av seks medlemmer.

På nettsiden til ESGAB står det at medlemmene har blitt valgt fra eksperter som har «fremragende kompetanse i statistikkfeltet».



