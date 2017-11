Erna Solberg forsvarer omstridt SSB-samtale

Statsminister Erna Solberg synes ikke det er noe rart at Finansdepartementet ringte tidligere SSB-direktør Christine Meyer og diskuterte enkeltansatte i byrået, inkludert Erling Holmøy.

– Det er nok flere sånne telefonsamtaler om diskusjoner i en sånn opphetet diskusjon enn det man ofte er klar over, sier Solberg.

Hun møtte pressen i Stortingets vandrehall etter spørretimen onsdag.

Hun bekrefter at finansminister Siv Jensen (Frp) har orientert henne om samtalen som ekspedisjonssjef Amund Holmsen i Finansdepartementet tok til daværende SSB-direktør Christine Meyer.

Diskuterte enkeltansatte



I samtalen 29. oktober, som også Siv Jensen har bekreftet at fant sted, tok Holmsen opp situasjonen for den kontroversielle forskeren og mannen bak innvandringsregnskapet, Erling Holmøy.

I en e-post til VG opplyser Finansdepartementet at de ikke bare tok opp Holmøys situasjon med Meyer, men at også Nils Martin Stølen og Birger Strøm ble nevnt.

MÅTTE GÅ: Tidligere administrerende direktør i SSB, Christine Meyer.

På vegne av Amund Holmsen har kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen i Finansdepartementet avslått VGs forespørsel om et intervju med ham.

Modellorientert



Dette er SSB-saken SSBs omorganisering har i de siste ukene fått stor oppmerksomhet i mediene og administrerende direktør Christine Meyer har vært på flere oppvaskmøter hos finansminister Siv Jensen.

Omorganiseringen har pågått lenge, men 21. oktober ble det kjent at 25 forskere, inkludert Erling Holmøy, skal flyttes fra forskningsavdelingen.

Holmøy har forsket på prislappen innvandring har for Norge.

Tidligere finansministere, toppolitikere og SSB-ansatte har alle uttrykt bekymring om konsekvensene for omleggingen.

Fredag 10. november ble saken en åpen konflikt mellom SSB-sjef Christine Meyer og finansminister Siv Jensen. Meyer nektet å møte Jensen uten advokat og sa hun var utsatt for politisk press, mens Jensen sa hun ikke hadde tillit til Meyer.

Etter fire dager med forhandlinger signerte Meyer søndag kveld en sluttavtale med Finansdepartementet og gikk av som direktør ved midnatt til mandag.

Solberg sier hun forstår hvorfor Holmsen, som er gift med tidligere Høyre-stortingsrepresentant Julie Christiansen, ringte til Meyer.

– Dette dreide seg ikke om Holmøy eller innvandringsregnskapet, men det handlet om modellene som SSB bruker, hvem som forvalter dem. Da er det ikke bare hans navn som ble nevnt, det var flere. Dette er snakk om kjernekompetansen til enkeltforskere. At Amund Holmsen da har påpekt det opplever jeg som modellorientert. Det har ingenting å gjøre med personene, men deres kompetanse.



– Er det greit at departementet diskuterer enkeltansatte i slike samtaler?



– Jeg kan ikke gjøre meg til dommer over disse samtalene. Ingen av oss har hørt dem. Men jeg forstår at departementet går inn og reelt sett diskuterer situasjonen. «Kan dere levere på denne modellen?», «Ja, men kan dere det om dere flytter vekk de personene som faktisk jobber med modellen?». Det dreier seg om mennesker i en omplasseringsfase som har kompetanse til å kunne jobbe med de spørsmålene som det offentlige faktisk har gitt som oppdrag til SSB.



– Dette handler ikke om innvandring og Frp?



– Nei, absolutt ikke! svarer Solberg kontant.

Ignorerte kritikken



Solberg sier hun støtter Siv Jensen i vurderingen av at Meyer ikke lenger kunne fortsette som direktør for SSB.

– Omorganiseringen kunne ikke ivareta det samfunnsoppdraget som SSB har. Også ble det en situasjon hvor vi ikke lengre følte at Christine Meyer kunne lede den prosessen, sier Solberg, og legger til:

– Kritikken har blitt formidlet til henne, også er det slik at det som skjedde for tre-fire uker siden var at man begynte å iverksette dette. Da ble det kalt SSB hadde tenkt å gjennomføre endringene før Statistikklovutvalget hadde gjort ferdig sitt arbeid., og uten at man hadde tatt hensyn til de innvendingene som kom, sier Solberg.

Diskuterte Meyers avgang



Hun sier Jensen har informert henne underveis i prosessen.

– Jeg har hatt fortløpende kontakt med Siv Jensen om dette. Siv tok dette opp med meg da det ble klart at de ble bekymret for om det ble mulig i det hele tatt å gjennomføre de endringene som de mente SSB burde gjøre for å sikre at SSB kunne levere på de oppdragene som vi er avhengige av. Jeg har full tillit til måten Siv har håndtert denne saken på.

– Når tok Siv Jensen for første gang opp med deg spørsmålet om hvorvidt Meyer kunne fortsette i jobben?

– Det er noen uker siden vi første gang diskuterte om det var mulig å få dette til å fungere, eller om det ble for vanskelig, sier Solberg.

– Hvorfor grep dere ikke inn tidligere overfor SSB-direktøren?

– Det var fordi SSB sa til oss at «vi tar bekymringene på alvor», at de skulle ta hensyn til det og at de skulle klare å levere på oppdragene sine. Det er først nå i sluttfasen at vi fikk alvorlige bekymringer for at de opprinnelige bekymringene ikke ble tatt hensyn til i den nye organisasjonsplanen. Det var da det ble en vanskeligere sak, sier Solberg.

Bekjente



Solberg kjenner Meyer svært godt, ettersom de begge kommer fra Bergen Høyre og har hatt sentrale verv i partiet. Meyer har blant annet vært byråd for Høyre i Bergen og statssekretær.

– Det er unaturlig for meg å gi støtte til henne i denne SSB-saken, men jeg kan godt si masse pent om Christine. Hun har vært en dyktig politiker, fagperson og en dame med ben i nesen som kan gi tydelige beskjeder. Hun er en flink dame. Det er leit at det er blitt sånn som det er blitt, sier hun.