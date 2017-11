Erna avviste at innvandring kostet Meyer jobben – nytt dokument avslører at innvandring var tema

34 timer før finansminister Siv Jensen (Frp) mistet tilliten til Christine Meyer, så SSB-sjefen seg nødt til å forsvare sitt syn på innvandring i et notat til regjeringen.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Notatet, som VG har fått innsyn ifra Finansdepartementet, dokumenterer at spørsmål knyttet til Meyers syn på og uttalelser om innvandring var et tema da Jensen vurderte å sparke SSB-sjefen.

Under to døgn senere, torsdag klokken 8.45, fikk Meyer beskjed om at Siv Jensen ikke lenger hadde tillit til henne.

Siv Jensen svarer: Jeg advarte Meyer flere ganger

Det står i kontrast til statsminister Erna Solbergs uttalelser onsdag denne uken. På spørsmål fra VG om konflikten rundt innvandring ikke hadde noe med Meyers avgang å gjøre svarte Solberg:

– Nei, absolutt ikke!

Meyer ville forklare



I det fire sider lange notatet forklarer Meyer bakgrunnen for flere saker hvor hun hadde havnet i konflikt med Frps stortingsgruppe i spørsmål om innvandring. I tillegg drøfter hun bakgrunnen for at den kontroversielle innvandringsforskeren Erling Holmøy ble sparket ut av forskningsavdelingen i byrået.

Jensen hadde da flere ganger advart Meyer mot å uttale seg om det betente feltet.

«Etter vår samtale i dag har jeg behov for å legge igjen noen forklaringer på hvorfor en vanskelig situasjon har oppstått»

Slik starter e-posten Christine Meyer sender til ekspedisjonssjef Amund Holmsen og finansråd Hans Henrik Scheel tirsdag 7. november klokken 22.05.

Meyer sier hun advarte Jensen om forsker-flytting: Fikk ingen respons

Tidligere samme dag møtte Meyer de to toppene i Finansdepartementet.

– Jeg vurderte at det var behov for dette notatet med bakgrunn i at Finansdepartementet stilte spørsmål om min rolleforståelse og nøytralitet i innvandringsspørsmål, sier Meyer.

Men dette er ikke første gang at Finansdepartementet tok opp Meyers syn på innvandring med henne.



Måtte svare



23. mars uttalte Meyer til Dagens Næringsliv at hun ville sagt nei til at SSB skulle lage et innvandrerregnskap dersom hun hadde vært sjef da forespørselen fra Frps stortingsgruppe kom. Hun omtalte også regnskapet som «et sårt punkt».

Hemmelig telefonsamtale mellom Meyer og finansdepartementet: Ble bedt om å gi innvandringsforsker spesialbehandling

Fire dager senere, mandag 27. mars, var Meyer innkalt til medarbeidersamtale i Finansdepartementet. I referatet, som VG har tilgang til, blir Meyer konfrontert med sine uttalelser om innvandring.

«Meyer opplyste at hun vektlegger å være ærlig og å si hva hun mener. Scheel (finansråden, red.anm.) pekte på at det er viktig å være balansert mht. både valg av tema og beskrivelsen av temaet. Det er ikke uproblematisk for en statistikkdirektør å hevde at det er saksfelt som av prinsipielle grunner ikke bør belyses ved statistikk eller forskning» skriver avdelingsdirektør Håkon Tandstad i referatet.

UTE I KULDEN: Tidligere administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB), Christine Meyer, ser tilbake på sin tidligere oppdragsgiver Finansdepartementet idet hun ankommer VG for et intervju torsdag denne uken. Foto: Tore Kristiansen , VG

Advarte i middag

Men svarene Meyer gir i medarbeidersamtalen skal ikke ha vært nok til å tilfredsstille finansminister Siv Jensen:

Bakgrunn: Dette er SSB-saken

To dager senere, onsdag 29. mars, er Stortingets finanskomité invitert av Jensen til den årlige middagen for komiteen i Regjeringens representasjonsbolig i Parkveien 45, bak Slottet i Oslo.

Rundt et hesteskoformet bord i andre etasje servers middag til stortingsrepresentantene og de fremste byråkratene i Finansdepartementet og de underliggende etatene. Både Jensen, Scheel og Meyer er til stede.

Meyer ferdig i SSB: Han tar over

– Da jeg skulle gå, etter middagen, sa finansministeren til meg «Du må lytte til mine signaler, Christine. Du må ikke drive politikk», sier Meyer til VG.

I en -epost til VG bekrefter finansminister Siv Jensen at Meyer flere ganger har fått kritikk fra departementet for sine uttalelser om innvandring.

«Det har Finansdepartementet tatt opp med henne muntlig flere ganger» skriver hun, og legger til:



«SSB skal være objektiv og nøytral. Det er derfor problematisk når ledelsen i byrået gir uttrykk for sine personlige meninger eller en politisk begrunnelse for om SSB bør eller ikke bør ha egen statistikk og analyser på utvalgte områder» skriver Jensen.