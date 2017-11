Christine Meyer er ferdig som administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB). Forsker Erling Holmøy har vært en del av striden om byrået, og er ikke sikker på at det nå blir ro rundt byrået.

Søndag kom nyheten om at Christine Meyer er ferdig som sjef i Statistisk sentralbyrå (SSB), etter flere uker med hard kritikk og oppvaskmøter med finansminister Siv Jensen.

Saken blusset opp da det ble kjent at Erling Holmøy, mannen bak innvandrerregnskapene, skulle flyttes fra forsknings- til statistikkavdelingen i SSB. Han tror ikke at det nødvendigvis blir stille i byrået selv om Meyer er ferdig som sjef.

– Det har blitt pisket opp en stemning i SSB som har skapt et vanskelig arbeidsmiljø. Meyers avgang tilsier ikke at det blir ro, sier han.

Ny sjef avgjør

Han tror det avhenger av hvem som kommer inn i sjefsstolen og hva den personen gjør med den planlagte omleggingen.

Finansdepartementet vil be styret i SSB om å finne en midlertidig erstatter frem til en permanent arvtager for Meyer er klar.

Holmøy har forståelse for Finansdepartementet og Siv Jensens syn på saken. Finansministeren sa fredag at hun ikke lenger har tillit til Meyer.

– Jeg skjønner godt at de er skeptiske, og jeg mener det har skjedd ting når det gjelder ensrettingen av forskningsavdelingen som flere av oss internt har gjort oppmerksom på at var et problem, sier han.



Positiv Cappelen

Noen ansatte i SSB ser mer lyst på at Meyer-saken nå er avklart.

STILLE: Ådne Cappelen håper nå på ro i SSB. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

– Det er dette vi trenger nå, ro til å jobbe, sier forsker Ådne Cappelen i Statistisk sentralbyrå (SSB) til VG om at Christine Meyer er ferdig som sjef.

Etter flere uker med bråk, tror den erfarne forskeren og tidligere forskningsdirektøren at byrået har godt av en roligere periode.

– Finansdepartementet må finne en erstatter, frem til stillingen blir utlyst og tilsatt på en normal måte, legger han til.

Flere ansatte i SSB har fortalt VG om en krevende tid de siste ukene, senest på lørdag.

– Som ansatt ønsker jeg at vi nå kan få arbeidsro til å gjøre våre oppgaver og at vi nå får en ledelse som venter på arbeidet til Statistikklovutvalget, sier forsker Pål Boug.

Meyer har i de siste ukene blitt utsatt for massiv kritikk fra en rekke forskjellige aktører, og vært på flere oppvaskmøter med finansminister Siv Jensen. Fredag gikk hun og Jensen i tillegg i strupene på hverandre, samtidig som de forhandlet om en sluttpakke i hemmelighet.

Finansdepartementet vil nå be styret i Statistisk sentralbyrå om å finne en som kan være midlertidig leder for virksomheten, samtidig som det arbeides med å finne en permanent erstatter for Meyer.



Startet i oktober

Oppstyret rundt omleggingen i SSB blusset opp 21. oktober, da det ble kjent at Erling Holmøy, mannen bak de såkalte innvandrerregnskapene, og andre ansatte i forskningsavdelingen skulle flyttes.

Det hele toppet seg fredag, da hun ikke ville møte Jensen uten å ha med seg advokat Dag Steinfeld. Det sa Jensen nei til, og de hadde begge hver sin pressekonferanse senere på dagen. Meyer uttrykte bekymring for SSBs uavhengighet, mens Jensen sa hun ikke hadde tillit til Meyer.

Siden har de to partene forhandlet om en sluttpakke, som de ble enige om søndag.

– Jeg er glad for at vi har kommet frem til en avklaring. Spesielt av hensyn til SSB, slik at SSB nå fremover kan få ro til å jobbe med de viktige samfunnsoppgavene de har, sier Christine Meyer til VG søndag ettermiddag.

– Jeg er glad for at vi har kommet til enighet. Som øverste ansvarlige i SSBs eierdepartement, er det viktig for meg å bidra til å skape ro og gjenvinne tillit til arbeidet som byrået gjør, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding.

