En skitten affære

Kommentar Finansdepartementet har blandet seg inn i ting de ikke har noe med.

Hvis det stemmer som Christine Meyer forteller til VG søndag kveld, så var det en god grunn til at Finansdepartementet aldri sendte henne noen skriftlig instruks. Ifølge Meyer ba departementet henne muntlig å gi to omstridte forskere jobbene tilbake. Men det hadde ikke departementet noe med å legge seg opp i. Og derfor kunne de ikke etterlate en «paper trail».

For det blir fort juss av sånt. Og Statistisk sentralbyrå skal være uavhengig. Departementet har ikke rett til å instruere om «forskning og statistikkfaglige spørsmål», som det heter i forarbeidet til statistikkloven.

ASTRID MELAND, kommentator.

Nå skal det sies at den anonyme personen i Finansdepartementet egentlig kom med et godt råd. Og Meyer forteller åpent i intervjuet med VG at hun nølte og vinglet etter departementets forslag.

Skulle Meyer ha hatt noen sjanse til å få gjennom den store omorganiseringen i SSB, måtte hun ha tenkt mer som en politiker. Hun burde skjønt at det var innvandringsforskningen som ville gi størst kontrovers. Om hun hadde holdt seg unna den, ville prosessen kanskje vært gjennomførbar. Men dette ser det ikke ut til at hun har skjønt. Heller ikke etter ganske tydelige signal om innvandringsregnskapet fra Siv Jensen.

Og den anonymiserte telefonen Meyer forteller om, den kom for sent. Så langt ut i prosessen var det ikke bare prinsipielt problematisk å snu, det ville også by på praktiske problemer. Å forklare en helomvending internt er krevende. Og hun ville fått 23 andre forskere på kontoret som også ville ha jobben sin tilbake. Men Meyer var likevel ikke helt avvisende, for hun laget et kompromissforslag om å la forskerne fortsette i ny avdeling.

Når Meyer ikke lykkes med å omorganisere SSB, var det fordi hun på veien hadde tapt nesten all støtte. LO og NHO, fremtredende økonomer, fagpersoner og politikere var imot omleggingen. Til slutt fikk Meyer også Finansdepartementet mot seg. Og da måtte hun gi opp. I skittkastingen etterpå, har det handlet om å gi hverandre skylden for at det gikk så galt.

Og selv om denne saken egentlig ikke hadde særlig mye med innvandring å gjøre, så kom den til å handle om innvandring. En omorganisering som har pågått siden nyttår, fikk oppmerksomhet først for tre uker siden. Da ble det kjent i SSB hvilke 25 forskere som ble degradert. Og en av dem var altså den mye omtalte Erling Holmøy som sa til Nettavisen at det var på det rene at «ledelsen er skeptiske og kritiske til mine analyser».

Det skulle bli begynnelsen på slutten for SBB-sjef Christine Meyer, som ved midnatt søndag går av. Meyers feil var at hun var for lite av en politiker. I motsetning til slik det kan se ut i Finansdepartementet.