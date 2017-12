Disse blir kalt inn til høring om SSB-saken

Kontrollkomiteen på Stortinget har bestemt seg for hvem som skal kalles inn til høring om bråket i Statistisk sentralbyrå (SSB). På listen er finansminister Siv Jensen og tidligere sjef Christine Meyer.

Klokken 13.30 tirsdag, en halvtime før ukens ordinære møte på Komiteenes hus på Stortinget, gikk kontrollkomiteen i gang med nok et møte hvor SSB-saken er tema. Der kom de frem til å kalle inn de følgende til høring 8. januar:

Finansminister Siv Jensen, og de vil at hun tar med ekspedisjonssjef Amund Holmsen i Finansdepartementet.

Tidligere SSB-sjef Christine Meyer.

Tidligere forskningsdirektør i SSB Kjetil Telle.

Sjeføkonomene i LO og NHO, Roger Bjørnstad og Øystein Dørum.

Representanter fra SSB sitt styre.

– Vi inviterer til en ganske omfattende høring. Den blir lang, sier leder Dag Terje Andersen (Ap), som håper den vil bli ferdig i løpet av en dag.

Det er frivillig å møte til høring.

Komiteen har stilt spørsmål om den siden november, da Christine Meyer gikk av etter en konflikt med finansminister Siv Jensen.

Derfor inviteres de

Meyer og Jensen inviteres ettersom de er de viktigste aktørene i saken. Komiteen vil også høre fra representanter for de ansatte i SSB i styret og styreleder Morten Reymert.

– Sjeføkonomene mente tidlig noe om prosessen i SSB, sier Andersen som forklaring på hvorfor Dørum og Bjørnstad blir kalt inn.

De har støttet Siv Jensen i saken og kritisert Meyer.

– Kjetil Telle har vært sentral i prosessen, sier Andersen om den tidligere forskningsdirektøren som var ansvarlig for omorganiseringen som til slutt kostet Meyer jobben i byrået.

Finansdepartementets ekspedisjonssjef Amund Holmsen har ikke uttalt seg om saken tidligere, men vil nå bli invitert av komiteen.

– Vi kommer til å anmode om at finansministeren tar med seg Amund Holmsen fordi det går frem i korrespondansen vi har hatt og det som har blitt sagt i media at han har hatt en sentral rolle som bindeledd mellom Finansdepartementet og SSB, sier Andersen.

Lurer på om Meyer hadde støtte

Kjernen i saken er spørsmålet om Meyer hele tiden har hatt støtte fra finansminister Siv Jensen og departementet, eller om hun har blitt advart flere ganger om prosessen. Det er Jensen og Meyer uenige om. Derfor vil komiteen snakke med de som har kjennskap til dette.

– Et sentralt spørsmål er spørsmålet om Christine Meyer hadde grunn til å føle at hun hadde støtte i Finansdepartementet for relativt omfattende endringer i SSB til langt ut i prosessen til den dramatiske avslutningen. Vi er opptatt av å bidra til at vi fremdeles har et Statistisk sentralbyrå som har objektivitet og uavhengighet av politisk styring og kan bidra til samfunnet, sier Andersen.

– Nå har vi hatt to grundige runder med spørsmål til finansministeren der det er åpenbart at hennes oppfatning av prosessen er annerledes enn Christine Meyers. Da har vi bare en mulighet, det er å ha en høring, sier han og viser til at komiteen kun kan stille spørsmål til finansministeren uten høring.

Stilte mange spørsmål

Komiteen startet sin undersøkelse av saken i november med en rekke spørsmål til finansminister Siv Jensen i to omganger.

Anledningen var måten Christine Meyer mistet jobben som SSB-sjef på og et intervju i VG der Meyer anklaget departementet for å be henne spesialbehandle en forsker.

Meyer og Jensen kom i kraftig konflikt i november om endringer i byråets forskningsavdeling.

– Det spriker i forklaringene på hvorvidt Meyer har følt at hun har hatt støtte til en betydelig omstillingsprosess, for at bremsene så har blitt slått på senere, eller om det er som Jensen sier at det har blitt varslet bekymringer, sa leder Dag Terje Andersen (Ap) til VG i forrige uke.

