Dette må du vite om SSB-saken

Sagaen om Statistisk sentralbyrå (SSB) kommer til å fortsette inn i 2018. VG har samlet den viktigste informasjonen du trenger om saken.

Tirsdag 12. november besluttet kontrollkomiteen på Stortinget at det vil bli åpen høring om SSB-saken 8. januar 2018.

Da vil det være over to måneder siden saken eksploderte i oktober. Det var da det ble kjent at innvandringsforskeren Erling Holmøy ble vraket i SSB grunnet endringsprosessen daværende sjef Christine Meyer gjennomførte i Forskningsavdelingen i byrået.

Prosessen hadde pågått siden starten av året, men først da det ble kjent at Holmøy og 24 andre forskere skulle flyttes, fikk den stor offentlig oppmerksomhet.

Flere oppvaskmøter

Finansminister Siv Jensen kom raskt på banen, og kalte inn Meyer til flere oppvaskmøter der de to diskuterte endringene. Det endte med en offentlig ordkrig mellom de to fredag 10. november.

MISTET TILLIT: Etter flere møter bestemte Siv Jensen seg for at hun ikke lenger hadde tillit til Meyer. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

12. november gikk Meyer av. Samme dag sa hun i et intervju med VG at departementet ba henne flytte Holmøy tilbake til Forskningsavdelingen, så ville saken løse seg.

Dette har Finansdepartementet avvist, men kontrollkomiteen på Stortinget begynte likevel å stille spørsmål om saken.

I november sendte medlemmene en rekke spørsmål til Jensen. Hun svarte med brev på til sammen flere hundre sider, hvor hun avviste Meyers fremstilling av saken.

Dette er de uenige om

BLE FLYTTET: Saken blusset opp da Erling Holmøy fikk beskjed om å gå til en ny avdeling i byrået. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Samtidig som komiteen har undersøkt saken så har VG skrevet en rekke saker om mangler ved Siv Jensens forklaring.

Blant annet har Jensen sagt at Meyers prosess kunne komme i veien for Statistikklovutvalget, men utvalget støtter ikke finansministerens versjon. Finansdepartementet har også kjent detaljer om endringene i lang tid og et internt notat har vist at innvandring var et tema da Meyer mistet jobben.

Nå er kjernen i saken at komiteen prøver å finne ut av om Meyer eller Jensens versjon av saken stemmer:

Disse skal møte komiteen



Høringen i januar kommer til å bli lang, ettersom svært mange er blitt invitert. Det er frivillig å komme, men de fleste som har blitt kalt inn har allerede sagt ja.

Christine Meyer og Siv Jensen er de to viktigste aktørene i saken, og komiteens oppdrag er å finne ut hvilken av deres fremstillinger som stemmer.

VIKTIG: Amund Holmsen har spilt en viktig rolle i SSB-saken og er kalt inn til høring. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

SSBs tidligere forskningsdirektør Kjetil Telle og ekspedisjonssjef Amund Holmsen i Finansdepartementet er to sentrale aktører som så langt har uttalt seg svært sparsommelig i mediene. Telle var ansvarlig for prosessen, mens Holmsen har hatt løpende kontakt med Meyer for departementet. Det var også han som snakket i telefonen i den omstridte samtalen om Holmøy.

Sjeføkonomene i LO og NHO, Roger Bjørnstad og Øystein Dørum, er invitert fordi de har vært bekymret for prosessen og markert seg som støttespillere for Jensen.

Styreleder Morten Reymert i SSB og ansattrepresentant Kaja Sillerud Haugen er også invitert, for å gi et innblikk i hvordan prosessen ble opplevd internt. Ukene der Meyer og Jensen hadde møter ble preget av mange ansatte som fortalte om stor misnøye i byrået, men Meyer hadde også sine støttespillere.

VG har gått gjennom all tilgjengelig dokumentasjon i SSB-saken: