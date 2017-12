Det blir høring i SSB-saken

Det går mot høring på Stortinget om Statistisk sentralbyrå-saken. Leder Dag Terje Andersen i kontrollkomiteen skal foreslå det på komiteens møte tirsdag og fem medlemmer er for.

Kontrollkomiteen på Stortinget stilte i november en rekke spørsmål til finansminister Siv Jensen om bråket i Statistisk sentralbyrå. De siste svarene kom forrige onsdag. Nå sier fem medlemmer i komiteen åpent at de vil ha høring. Det trengs bare fire for å få det vedtatt.

– Jeg vil foreslå det for komiteen i morgen, skriver leder Dag Terje Andersen (Ap) i en tekstmelding til VG.

Dermed er det mange nok som ønsker høring i komiteen. Andersen har med seg to andre fra Arbeiderpartiet i komiteen, og det trengs bare fire medlemmers støtte for å få høring.Hans Fredrik Grøvan (KrF) og Torgeir Fylkesnes (SV) har tidligere sagt at de vil ha høring i saken.

Flertall for høring

KALT INN: Christine Meyer er en av de komiteen vil snakke med. Foto: Tore Kristiansen , VG

Dermed har fem medlemmer åpent sagt at de ønsker høring. Etter det VG er kjent med vil et flertall av medlemmene gå for høring tirsdag.

Nils T. Bjørke fra Senterpartiet har ikke villet uttale seg før møtet, men ser ikke for seg at det ikke blir høring.

Også nestleder Svein Harberg (H) har sagt at det kan være en god løsning. Det samme har Mazyar Keshvar (Frp). Dermed har alle partiene i komiteen sagt at høring kan være en god løsning eller stilt seg positive til det.

– Må åpnes for høring

– Etter Jensens svar og Meyers brev har SV kommet frem til at det må åpnes for høring i SSB-saken, sa Fylkesnes i forrige uke.

Grøvan savnet på sin side blant annet svar på den konkrete grunnen til at Jensen opplevde at SSB ikke vil kunne levere på sitt samfunnsoppdrag.

Leder Andersen fortalte allerede onsdag til VG at det kunne bli behov for en høring i saken.

– Spørsmålet er om Meyer har blitt advart og ikke lagt om kursen som departementet sier, eller om det er som Meyer sier og hun har hatt støtte helt til innvandringsspørsmålet ble et stort tema. Da blir det mer sannsynlig med en høring, sa han da.

Frivillig å møte

Behovet for en høring kommer blant annet av at komiteen kun kan stille spørsmål til finansminister Siv Jensen.

Flere som har vært involvert i saken har redegjort for den annerledes enn Jensen - inkludert Meyer og SSBs fagdirektør Torstein Bye.

Det er blant annet uenighet om Meyer ble bedt om å gi spesialbehandling til forskeren Erling Holmøy.

Det er frivillig å møte for dem å møte for komiteen, men Meyer har sagt at hun vil gjøre det. Den tidligere sjefen for SSB gikk av 12. november etter at hun kom i åpen konflikt med finansministeren.

