Delte meninger blant forskere om SSBs innvandringsrapport

Meningene om Erling Holmøys mye omtalte innvandringsrapport fra SSB er mange og delte. I forskningsmiljøet får han både ris og ros.

«For meg blir imidlertid summen av (eller interaksjonen mellom) forenklende antakelser og usikkerheten forbundet med befolkningsfremskrivningene for mye til at jeg er villig til å ta resultatene på alvor. Resultatene bør etter min mening heller ikke danne grunnlag for politiske beslutninger.»

Det skriver SSB-forsker Ola Vestad i et internt notat Morgenbladet har fått tilgang til.

Han får støtte av økonomiprofessor Magne Mogstad som sier til avisen at rapporten er et «supert eksempel på hvor dårlig analyser blir når de ikke kvalitetssikres» med en fagfellevurdering.

Bakgrunn: SSB-ledelsen holdt tilbake kontroversiell innvandringsrapport

Svarer på kritikken

Erling Holmøy, som står bak rapporten sammen med Birger Strøm, sier han har svart grundig på kritikken i et eget notat.

– Jeg har tatt de fleste av Vestads gode og konkrete kommentarer til følge. Hans generelle helt negative syn på hele analysen har jeg bare måttet avvise, for den kritiserer selve beregningsoppdraget som inngikk i et avtalt prosjekt, sier Holmøy til avisen.

Les også: Misvisende om kvalitetskontroll i SSB

Spenningsfylt debatt

Professor Grete Brochmann mener det ikke er noen grunn til å tvile på kvaliteten på Holmøys innvandringsanalyser.

– Jeg har oppfattet Erling Holmøy som en svært kompetent fagperson hele veien, sier professoren, som har ledet utvalget som har analysert konsekvensene av høy innvandring, til Aftenposten.

Brochmann sier at hun opplever debatten om innvandring og integrering som «veldig spenningsfylt, polarisert og emosjonell».

Professor på BI: SSB vil stivne uten akademisk forskning

Debatten om metodene og fremtiden til Statistisk sentralbyrå (SSB) pågår for fullt etter at det ble klart at byrået er i ferd med å gjennomføre en større omorganisering. 25 forskere har fått beskjed om at de skal flyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen. En av dem er Erling Holmøy.

(©NTB)