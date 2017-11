De ubesvarte spørsmålene: Dette må du vite om SSB-saken

Christine Meyer er ferdig som sjef i Statistisk sentralbyrå (SSB), men etterspillet er ikke over. Nå undersøker kontrollkomiteen på Stortinget saken nærmere, og flere stiller spørsmål til finansminister Siv Jensens forklaring.

Onsdag sendte Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget totalt 25 nye spørsmål til finansminister Siv Jensen om bråket i SSB. Hun svarte i et 59 sider langt brev tirsdag, men komiteen ønsker en nærmere avklaring på en rekke punkter.

Kontrollkomiteens leder Dag Terje Andersen (Ap), beskrev det blant annet som «påfallende» at Jensen og Statistikklovutvalget er uenig om utvalgets mandat. Nettopp mandatet har blitt vist til som en av grunnene til at tidligere SSB-sjef Christine Meyer mistet tillit.

KOM I KONFLIKT: Tidligere SSB-sjef Christine Meyer og Siv Jensen gikk i strupen på hverandre tidligere i november. Foto: Tore Kristiansen , VG

Striden om byrået blusset opp i oktober, da det ble kjent at innvandringsforskeren Erling Holmøy skulle flyttes fra forskningsavdelingen i SSB. Det endte med hard offentlig kritikk mot Meyer, en rekke oppvaskmøter med Jensen, en ordkrig mellom de to og til slutt gikk hun av.

Samme dag som Meyer sluttet, vekket hun oppsikt med et intervju i VG. Da sa hun at departementet sa til henne at saken ville løse seg om hun ga innvandringsforsker Erling Holmøy jobben tilbake. Dette pirret kontrollkomiteens interesse.

Saken om SSB er langt fra over, og kontrollkomiteen har ikke utelukket at det ender med en høring når nye svar fra Jensen kommer. Dette er det viktigste du må vite om SSB-saken fremover:

