Christine Meyer: Mistet Siv Jensens tillit på grunn av innvandringsstatistikk

I et brev til internasjonale kolleger skriver tidligere SSB-sjef Christine Meyer at hun mistet finansminister Siv Jensens støtte på grunn av innvandringsstatistikk.

«Fra mitt perspektiv har den faktiske grunnen til at jeg ikke lenger har støtten til statsråden (finansminister Siv Jensen, journ. anm.) sammenheng med innvandringsstatistikk- og analyse».

Det skriver den tidligere sjefen for Statistisk sentralbyrå (SSB), Christine Meyer, i et brev til det internasjonale statistikkollegiet sendt fredag 24. november. Der informerer om at hun har blitt tvunget til å gi seg som sjef i byrået.

KONFLIKT: Meyer og Jensen kom i en konflikt tidligere i måneden. Meyer mener hun mistet jobben på grunn av innvandringsstatistikk. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Meyer gikk av som sjef 12. november, to dager etter at hun og finansminister Siv Jensen var i en åpen konflikt på hver sin pressekonferanse.

Det er fra før av kjent at Finansdepartementet flere ganger advarte Meyer om å snakke for høyt om hennes positive syn på innvandring.

Flere tilfeller

«Departementet har flere ganger uttrykt sin misnøye med meg og SSB og argumentert for at jeg må være forsiktig så jeg ikke mister statsrådens tillit og støtte», skriver Meyer.

Hun sier dette har hatt sammenheng med følgende eksempler:

Rapporten om kostnadene av innvandring beskriver Meyer som «forutinntatt» og av mangelfull kvalitet i brevet.

Mer sannsynlig med høring

Finansminister Siv Jensen svarte onsdag på spørsmål fra kontrollkomiteen om saken. Leder Dag Terje Andersen (Ap) sier at det etter svarene fra Jensen og Meyers brev, er mer sannsynlig med en høring.

MER SANNSYNLIG MED HØRING: Komiteens leder tror det nå er mer aktuelt med en høring i saken. Foto: Odin Jæger , VG

– Uten å på noen som helst måte foregripe komiteens møte på tirsdag, synes jeg det nå tyder mer på at det vil være behov for en høring i saken, sier han.

Andersen peker på at det er uenighet om flere forhold, og at komiteen bare kan spørre Jensen om saken.

– Spørsmålet er om Meyer har blitt advart og ikke lagt om kursen som departementet sier, eller om det er som Meyer sier og hun har hatt støtte helt til innvandringsspørsmålet ble et stort tema. Da blir det mer sannsynlig med en høring, sier han.

Ikke påvist mangler

Meyer skriver i brevet at departementet ikke har gitt henne instrukser, men heller sendt signaler med sine syn på omorganiseringen av byrået og innvandring. I brevet skriver hun at det er «vanskelig å forstå» grunnlaget for at Jensen mistet tilliten til henne.

Misnøye med omorganiseringen av byrået beskriver den tidligere SSB-sjefen som den offisielle grunnen til at hun mistet finansministerens tillit.

– Etter mitt syn er disse avgjørelsene mitt mandat og det har ikke vært noen beviste mangelfulle leveringer til departementet, skriver Meyer.

Slik svarer departementet

VG har sendt Meyers uttalelser i brevet til Finansdepartementet. Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen har følgende svar:

– Vi ser at det er en rekke påstander her. Dersom dette faktisk er meddelt det internasjonale statistikk-kollegiet, anser vi brevet å være av en slik karakter at vi så snart som mulig vil ettersende våre kommentarer til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, skriver hun.

Ble advart

VG har tidligere skrevet om at innvandring var et tema da Meyer mistet jobben, selv om dette var noe som tidligere ble avvist av statsminister Erna Solberg.

Tidligere i november skrev Meyer et notat til Finansdepartementet om hvordan konflikten mellom henne og departementet ble så tilspisset. Dette var 34 timer før Jensen mistet tillit til henne.

I notatet forklarer Meyer bakgrunnen for flere saker hvor hun hadde havnet i konflikt med Fremskrittspartiets stortingsgruppe når det gjaldt innvandring.

Meyer ble også advart av Jensen på en middag, etter at hun hadde beskrevet Erling Holmøys innvandrerregnskap som «et sårt punkt».

– Da jeg skulle gå, etter middagen, sa finansministeren til meg «Du må lytte til mine signaler, Christine. Du må ikke drive politikk», har Meyer sagt tidligere.