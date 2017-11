Birger Vikøren erstatter Christine Meyer

Stabsdirektør i Norges Bank, Birger Vikøren, er ansatt som midlertidig administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Birger Vikøren er i dag midlertidig ansatt som administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB). Han vil sitte i seks måneder fra 23. november.

Dette opplyser regjeringen i en pressemelding.

Han tar dermed over for Christine Meyer, som i de siste ukene har vært i en betent konflikt med Finansdepartementet frem til det ble klart at hun gikk av søndag.

Vikøren har tidligere vært direktør i avdeling for pengepolitikk og nestleder i avdeling for finansiell stabilitet i Norges Bank. Han har også vært direktør i Statens finansfond. Bakgrunnen hans er som sosialøkonom ved Universitetet i Oslo.

VG har tidligere omtalt Vikøren som en kandidat til å få stillingen permanent.

Administrasjonsdirektør Bjørnar Gundersen har vært midlertidig sjef fra siden mandag, i påvente av at Finansdepartementet skulle peke ut en midlertidig erstatter. Stillingen vil bli lyst ut i god tid før Vikøren er ferdig, opplyser Finansdepartementet.

– Jeg merker meg at det har vært reist bekymringer eksternt om SSB kan levere på deler av sitt samfunnsoppdrag. Det er en bekymring jeg vil gripe fatt i med det samme i samarbeid med resten av organisasjonen og i god dialog med styret og departementet, sier Vikøren i en pressemelding.

Lang konflikt

Konflikten mellom Meyer og departementet handler om den kontroversielle omleggingen av forskningsavdelingen til SSB.

Den har pågått i lengre tid, men mange reagerte kraftig da det ble kjent at innvandringsforskeren Erling Holmøy og en rekke andre ville bli flyttet til statistikkavdelingen.

Det førte til at Meyer måtte på en rekke oppvaskmøter med finansminister Siv Jensen. Før det tredje møtet, hadde Meyer lest så mye i mediene om at hun ville miste jobben, at hun hadde med seg advokat Dag Steinfeld. Det likte ikke Jensen, og det ble ikke noe møte.

Senere på dagen gikk de to til angrep på hverandre på hver sin pressekonferanse. To dager senere, søndag, ble det klart at departementet og Meyer var enige om sluttpakke.

Stortinget undersøker

Selv om Meyer er ferdig i SSB og en ny sjef er på plass, er ikke saken ferdig. Søndag uttalte hun til VG at ekspedisjonssjef Amund Holmsen i Finansdepartementet ringte henne og sa at saken vil ordne seg hvis hun ga Holmøy jobben tilbake.

Tirsdag sendte kontrollkomiteen på Stortinget en rekke spørsmål til finansminister Siv Jensen om saken. Bakgrunnen er intervjuet i VG om henvendelsen fra Holmsen.

– Det her handler om styringen av en institusjon som har et eget lovverk som skal være frittstående per definisjon. Det er viktig at vi kan stole på at alt vi får fra SSB er upåvirket politisk, sa leder Dag Terje Andersen (Ap) til VG tirsdag.

Også Finanskomiteen på Stortinget har sendt Jensen en rekke spørsmål om saken.

