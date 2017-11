Administrasjonsdirektør Bjørnar Gundersen tar over etter Meyer

Christine Meyer er ferdig som sjef i Statistisk sentralbyrå (SSB) etter flere ukers strid med Finansdepartementet. Administrasjonsdirektør Bjørnar Gundersen tar over midlertidig.

Søndag ble det klart at Christine Meyer slutter som administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå (SSB). Det har stormet rundt Meyer og SSB siden 21. oktober, da det ble kjent at flere forskere skal flyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen. Siden har det vært flere oppvaskmøter og åpen konflikt mellom Meyer og finansminister Siv Jensen (Frp).

Mandag ble det kjent at administrasjonsdirektør Bjørnar Gundersen tar over som fungerende administrerende direktør. Dette melder NTB. Han skal ha stillingen til Finansdepartementet konstituerer en midlertidig administrerende direktør. Til slutt blir en permanent direktør utnevnt av kongen i statsråd.

– Styret i SSB er opptatt av å skape ro rundt organisasjonen slik at SSB kan fortsette å levere godt på samfunnsoppdraget. Jeg er veldig glad for at Bjørnar Gundersen vil påta seg denne oppgaven, sier styreleder Morten Reymert i Statistisk sentralbyrå ifølge NTB.

KAN BLI SJEF: Flere tror Lasse Sandberg kan ta over permanent.

Skal finne ny leder

Samtidig som det ble kjent at Meyer er ferdig i SSB, fikk styret i SSB fått jobben med å utpeke en intern leder som kan fungere som administrerende direktør inntil Finansdepartementet har konstituert en midlertidig administrerende direktør.

Styreleder Morten Reymert møtte alle direktørene i SSB klokken ni mandag, før han gikk videre til fagforeningsledere og verneombud klokken ti, ifølge en intern e-post VG fikk tilgang til.

Senere på dagen ble det kjent at Bjørnar Gundersen tar den midlertidige jobben.

Ifølge VGs kilder mente flere at direktørene Torstein Bye og Kjetil Telle ville vært, kontroversielle valg, siden de har vært sterkt inne i den kontroversielle omleggingsprosessen.

TAR OVER: Bjørnar Gundersen er midlertidig sjef i SSB.

Gundersen og fagdirektør Lasse Sandberg ble av flere kilder pekt på som de mest sannsynlige kandidatene av direktørene, og det ble altså Gundersen valget falt på.

Flere tror også på at Sandberg kan ta over jobben permanent når den tid kommer.

Dette er kandidatene

Professor Steinar Strøm ved Universitetet i Torino har vært med i debatten om SSB. Han peker på professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo som den beste eksterne kandidaten til å ta over permanent.

– Han vil kunne samle trådene og føre dette videre. Den nye lederen burde være samlende og ikke splittende innad i byrået og få til en nødvendig omstilling, sier Strøm.

Han nevner også Lasse Sandberg, stabsdirektør Birger Vikøren i Norges Bank og professor Lars Erik Borge fra NTNU som mulige permanente erstattere.

Professor Kjell Gunnar Salvanes ved NHH peker på to hensyn som er viktige for den som tar over SSB permanent.

TROR PÅ HOLDEN: Professor Steinar Strøm (t.h) mener navnebror Steinar Holden er en god kandidat som sjef.

– Det ene er at den som tar over må videreføre reformprosessen. Man kan ikke bare stoppe den nå, det er veldig nødvendig å omorganisere byrået.

En kandidat burde i tillegg være stabil, legger han til. Han ser på finansiell direktør i Norges Bank Torbjørn Hægeland som en naturlig kandidat. Han legger til at det er viktig at den som kommer inn i en permanent stilling kommer utenfra og at omorganiseringen fortsetter.

– Det burde være noen utenfra Universitetet i Oslo, SSB og Finansdepartementet, sier han.

Christine Meyers advokat, Dag Steinfeld, gikk fredag til angrep på mediene:

Kan ta tid

Veteranforsker Ådne Cappelen sier det er viktig for SSB å få på plass en sjef så snart som mulig.

– En eller annen person må pekes ut i dag til man får en mer permanent løsning. Noen må jo sitte i sjefsstolen her, sier han.

Likevel kan det ta lang tid å få på en plass noen som sitter fast i sjefsstolen, tror den tidligere forskningsdirektøren.

– Jeg ser for meg flere forskjellige løsninger. Det vil nok ta tid å få på plass en permanent sjef, kanskje ikke før etter påske. Det er litt avhengig av hva man kommer frem til i løpet av uken.

Her er pressekonferansen hvor Siv Jensen sier at hun ikke har tillit til Christine Meyer: