Åpen maktkamp mellom SSB-Meyer og Siv Jensen: Dette er konflikten

Fredag eskalerte kaoset rundt Statistisk sentralbyrå. SSB-sjefen skylder på Finansdepartementet – og får i retur at hun ikke har Siv Jensens tillit.

I morgentimene fredag ble et planlagt møte mellom SSB-sjef Christine Meyer og finansminister Siv Jensen avlyst.

Årsaken var at Finansdepartementet ikke tillot at Meyer ikke fikk ha med seg advokat inn i møtet - som på forhånd var spekulert i om var et oppsigelsesmøte.

Maktkamp for åpent galleri

Finansdepartementet skriver i en pressemelding at møtet i dag ikke skulle handle om oppsigelse, men Jensen gjorde det klart for Meyer allerede i går at hun ikke hadde hennes tillit, opplyste finansministeren selv på en pressekonferanse.

– Det mener jeg hun må vurdere nøye, sier Jensen.

Meyer sier hun ikke kommer til å gå av som sjef. Hun er bekymret for SSBs politiske uavhengighet, og sier at SSB ikke skal være avhengig av finansministerens politiske tillit. Hun anklaget Jensen for å utøve politisk press på innvandringsfeltet. Dette benektet Jensen.

– Vår bekymring har handlet om byråets evne til å levere i en situasjon hvor man ønsket å gjennomføre en omorganisering, sier Jensen.

Hun sier hun akter å sørge for at tilliten til Statistisk sentralbyrå gjenopprettes.

På denne pressekonferansen går Siv Jensen hardt ut mot SSB-sjefen. Under fortsetter saken om bakgrunnen for konflikten i byrået:

Forskningsstrid

Bakgrunnen for det pågående kaoset rundt og konfliktene innad i SSB, er en svært kontroversiell omorganisering av SSBs forskningsavdeling:

Omorganiseringen av byrået begrunnes i behov for modernisering og digitalisering av byrået, skriver NTB.

Rokeringen innebærer en flytting av flere fagmiljøer mellom Oslo og Kongsvinger, et kutt i forskningstaben og omorganisering i andre deler av byrået, hvor flere profilerte forskere flyttes mot sin vilje til statistikkavdelingen.

Referater som VG har fått tilgang til, viser at styret i SSB advarte Christine Meyer mot å gå for fort frem med omorganiseringen. Men Meyer sto på sitt.

Tidligere finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen har uttrykt stor skepsis mot Meyers planlagte prioritering av internasjonal forskning, fordi SSB skal være grunnlag for blant annet politiske beslutninger i Norge.

Den tidligere lederen av SSBs forskningsavdeling har kalt saken et «politisk kupp», og stortingspolitikere sier de har mistet troen på byråets objektivitet.

Personlige konflikter

Konfliktene er til en viss grad også personlige, ikke minst fordi forskningsavdelingen krympes kraftig:

At Erling Holmøy, som har forsket mye på kostnadene ved innvandring, er blant dem som omplasseres i omorganiseringen, har gjort sitt til å forsterke kritikken mot Meyer på dette punktet.

Ifølge Aftenposten har SSB-ansatte meldt fra om et kritisk dårlig arbeidsmiljø.

Det er også rettet kritikk mot Meyer og hennes objektivitet. Dagen før hun tiltrådte som sjef, sa hun i et intervju at hun er villig å gå i demonstrasjonstog for å sikre fortsatt innvandring til Norge.

Omorganiseringen av forskningsavdelingen settes på hold inntil statistikklovutvalget har lagt fram sin innstilling og forslagene har vært på høring. Utvalget får samtidig utsatt frist til 15. mars 2018, skriver Finansdepartementet i pressemelding.