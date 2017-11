SSB-styret diskuterte ikke Meyers stilling

Ledelsen i SSB møttes fredag ettermiddag til styremøte. Stillingen til Meyer var ikke oppe til diskusjon.

SSB-sjef Christine Meyer har de siste ukene vært viet massiv oppmerksomhet etter at hun varslet omorganiseringer i byrået. Fredag møttes styret i Statistisk sentralbyrå i SSBs lokar i Akersveien, blant annet for å diskutere et brev fra Finansdepartementet.

Etter møtet, som varte til rundt kvart over fem fredag ettermiddag, gikk de som var til stede av styremedlemmer ut bakveien og unngikk de ventende journalistene.

Styreleder og administrerende direktør i SSB Christine Meyer mottok i dag et brev fra Finansdepartementet vedrørende organisering av forskningsavdelingen i SSB.

Det er uklart hva som er innholdet i brevet.

Varsler nytt styremøte

Det har stormet rundt SSB-sjefen Christine Meyer etter at hun iverksatte en kontroversiell omorganisering av byråets forskningsavdeling, som har blitt kritisert fra flere hold.

I STORMEN: Det har den siste tiden stormet rundt SSB-sjef Christine Meyer. Fredag ble det avholdt styremøte i Akersveien. Meyers stilling i SSB var imidlertid ikke blant det som ble tatt opp til diskusjon i forsamlingen. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Et planlagt møte mellom finansministeren og Meyer fredag ble ikke noe av, da sistnevnte ønsket å ha med seg advokat, noe Jensen ikke ville tillate.

Meyer ble deretter kalt inn til et hastestyremøte i SSB fredag ettermiddag.

Der ble SSB-styret orientert om innholdet i brevet og Christine Meyer redegjorde for at hun vil følge opp det som står i brevet i samarbeid med tillitsvalgt og ansatte i SSB.

Bakgrunnen for SSB-striden: Meyer avviser politiske føringer for forskning

På møtet ble Meyer bedt om å fremme en styresak til neste møte med forslag til oppfølging av brevet. Styret i SSB har avtalt et nytt møte 30. november, men styreleder varslet i dag at det kan bli aktuelt med et nytt styremøte før den tid.

Tidligere fredag ble det avtalte møtet mellom Christine Meyer og finansminister Siv Jensen avlyst. I ettertid har begge parter uttalt at de har mistet tilliten til hverandre.

– Dramatisk og sensasjonelt

Forskeren Erling Holmøy, en av forskerne bak den kontroversielle innvandringsrapporten, som på mange måter startet stormen rundt SSB-sjef Christine Meyer, har fulgt dagens utvikling sporadisk fra en kafé. Han kaller sakens utvikling «uvirkelig».

– Dette er jo litt uvirkelig. Det er veldig dramatisk og sensasjonelt. Jeg har lite å sammenlikne dette med, sier Holmøy til VG.

Ordet «sensasjonelt» bruker han også til å beskrive Meyers uttalelser rettet mot hennes øverste sjef, Siv Jensen.

– Jeg har ikke sett det direkte selv, men har hørt om det, og det er selvfølgelig sensasjonelt, sier Holmøy.