SSB-striden: Meyer skal i nytt møte med finansministeren fredag

SSB-sjef Christine Meyer var onsdag i oppvaskmøte med finansminister Siv Jensen. Hun skal i enda et møte fredag.

– Jeg har hatt et godt møte med finansminister Siv Jensen i dag. Vi har diskutert tiltak for å skape ro rundt omorganiseringsprosessen i SSB. Situasjonen er fortsatt komplisert og vi trenger noe mer tid. Jeg ser frem til å diskutere dette videre i et nytt møte med finansministeren på fredag, sier administrerende direktør i SSB, Christine Meyer i en pressemelding.

De siste ukene har det stormet så mye rundt en omorganisering av Statistisk sentralbyrå (SSB) at SSB-direktør Christine Meyer for andre gang ble kalt inn på teppet til finansminister Siv Jensen onsdag morgen.

Meyer forsvant ut bakveien da møtet var ferdig.

Bakgrunnen for SSB-striden: Meyer avviser politiske føringer for forskning

Må svare på spørsmål

Finansminister Siv Jensen dro til Stortinget etter møtet. Der vil Sigbjørn Gjelsvik, som sitter i finanskomiteen for Senterpartiet, konfrontere henne med spørsmål om hva hun vil foreta seg overfor SSB-ledelsen under det han omtaler som en «tillitskrise»:

– Hva vil statsråden foreta seg overfor SSB og har statsråden tillit til at dagens SSB-ledelse er den best egnede til å lede SSB ut av den krisen byrået nå befinner seg i? Må finansministeren svare på.

Gjelsvik har også sendt et skriftlig spørsmål til Siv Jensen, med spørsmål til finansministeren om SSB-ledelsen har fulgt styringsinstruksene fra Finansdepartementet med sine planer om omlegging.

MØTTES: Siv Jensen møtte SSB-sjefen onsdag, etter at flere har vært bekymret for rokeringer. Foto: Odin Jæger , VG

Kontroversiell endring

Den planlagte rokeringen i SSB innebærer en flytting av flere fagmiljøer til Kongsvinger, et kutt i forskningstaben og omorganisering i andre deler av byrået.

En av grunnen til at dette har vakt så mye oppsikt, er at mannen bak innvandringsregnskapene, Erling Holmøy, ikke lenger vil få forske for byrået.

VG-leder: Oppstyret i SSB.

Det var nettopp SSB-forskerne Erling Holmøy og Birger Strøm som sto bak en kontroversiell rapporten med beregninger av prislappen for innvandring til Norge, der han mente godkjenningen av rapporten ble trenert av hans egen ledelse. Den ble til slutt frigitt torsdag. Her kan du lese hva rapporten inneholdt.

Flere har reagert på den planlagte omleggingen, som for tiden er satt på vent. Tidligere finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen har uttrykt stor skepsis mot omleggingen. Han mener ikke internasjonal forskning burde være byråets prioritet, fordi SSB skal være grunnlag for sentrale politiske beslutninger i Norge.

Den tidligere lederen av SSBs forskningsavdeling har kalt saken et «politisk kupp», og stortingspolitikere sier de har mistet troen på byråets objektivitet.

Etterlyser opprydning fra finansministeren

SSB-striden var tema i NRKs politisk kvarter onsdag morgen, der Venstres Sveinung Rotevatn møtte Senterpartiets Liv Signe Navarsete til debatt.

– Det har foregått en offentlig skittentøyvask i flere uker nå. Det må finansministeren rydde opp i, slik at vi kan ha tillit til SSB, sa Navarsete.

Hun uttrykte bekymring for bakgrunnen for omorganiseringen, og objektiviteten og nøytraliteten til SSB.

– Det som er grunnlaget for politikken vil også forme politikken, og derfor kan man få en endret politikkretning gjennom å endre modellene SSB jobber etter. Det er det som er kjernen i denne debatten.

Venstres Sveinung Rotevatn (V) kritiserte Navarsete for å hevde at SSBs statistikk er subjektiv, fordi det er basert på en enkelt forsker som har uttrykt misnøye. Han kalte det en «konspiratorisk beskyldning mot en uavhengig etat»

– Det å omorganisere en etat vil alltid kunne skape konflikt, vi skal ha respekt for det. Men når du tar steget over i å la beskyldninger henge i lufta om at en sorterer ut folk på bakgrunn av deres meninger, må du kunne backe opp det med bevis og troverdige kilder, sa han.

Bakgrunn: Trenerte kontroversiell innvandringsrapport