Møre og Romsdal provosert av at naboar stel namnet Vestlandet

Her er saka som samlar Møre og Romsdal: Fylkesutvalet har fatta samrøystes vedtak der dei er provoserte av at naboane i Sogn og Fjordane og Hordaland har kuppa namnet Vestlandet.

Vedtaket vart fatta av fylkesutvalet i Møre og Romsdal under møtet i Ålesund måndag, melder fylkeskommunen på sine eigne nettsider.

Bakgrunnen er ei beslutning frå tidlegare i haust om at dei framtidig samanslegne fylka Sogn og Fjordane og Hordaland skal kalle den nye regionen Vestlandet.

I eit framlegg til uttale frå fylkesordførar Jon Aasen (Ap) i Møre og Romsdal, går det tydeleg fram at at han mislikar namnevalet.

Sterkt forundra



Måndag fekk han fylkesutvalet til å stille seg bak kritikken:

– Møre og Romsdal fylkeskommune er sterkt forundra over at våre nabofylke sør for oss, Sogn og Fjordane og Hordaland, ønskjer å kalle sin nye region for «Vestlandet». Vi oppmodar stortingsrepresentantane om ikkje å godkjenne dette namnet. Dette vil vere eit misvisande namn på den nye regionen. Identiteten til namnet Vestlandet er knytt til ein landsdel som femner fylka Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og delar av Møre og Romsdal, ifølgje fylkesutvalet, som er eit slags formannskap for fylkestinget i fylket.

Frå før har også Språkrådet åtvara mot å kalle den nye regionen Vestlandet. Direktør Åse Wetås i Språkrådet har peika på mange av dei same argumenta som fylkespolitikarane i Møre og Romsdal no sender til Stortinget.

Kva med oss andre på Vestlandet?



Møre og Romsdal fylkeskommune synest Hordaland og Sogn og Fjordane viser mangel på respekt både for historia til namnet og «for oss andre på Vestlandet» når dei foreslår «Vestlandet» som namn på sin region, heiter det i fråsegna.

– Forslaget skapar splid heller enn invitasjon til vidare samarbeid. Vi oppmodar Stortinget om å finne eit namn på Hordaland og Sogn og Fjordane som ikkje provoserer gode naboar i sør og nord. Språkrådet har komme med fleire forslag vi lett kan stille oss bak, skriv Aasen og dei andre folkevalde i fylkesutvalet.

Uttalen går no strake vegen til Stortinget. Og i brevet frå Ålesund, som nett ikkje er noko kjærleiksbrev, minnar ein om at eit fleirtal av dei som i dag kjenner seg som vestlendingar vil bu utanfor Vestlandet med ein slik ny bruksmåte for namnet.