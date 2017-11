Sparket i TV2 – må nå ta pause i sin nye jobb

Som følge av seksuell trakassering ble mannen sagt opp i TV2. Mannens nye arbeidsgiver setter nå ansettelsesforholdet på vent.

Mannens nåværende arbeidsplass sier i en uttalelse at mannen ikke kommer til å ha noen oppdrag for bedriften den nærmeste tiden.

Den tidligere TV2-ansattes nye arbeidsgiver skal ikke ha vært kjent med årsaken til at mannen forlot sin tidligere stilling da han begynte hos dem, skriver Kampanje.

Da nåværende arbeidsgiver ble klar over mannens historie, ble det iverksatt en intern gransking på arbeidsplassen, som ifølge mannens nye sjef ikke skal ha avdekket noe som tyder på at mannen har oppført seg uanstendig som ansatt hos dem.

Arbeidsgiveren opplyser at de likevel har valgt å sette mannens arbeidsavtale på vent i påvente av en endelig beslutning vedrørende hans fremtid som ansatt, og at denne prosessen kan ta noen uker.

I en uttalelse sier den tidligere TV2-ansatte at han har bedt om unnskyldning for oppførselen sin, og at han ønsker å be om unnskyldning igjen slik at det når frem til alle berørte.

Han har også forståelse for beslutningen om å sette hans ansettelsesforhold på vent.