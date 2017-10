Menn svarer på #metoo-kampanjen med #howiwillchange

Tusenvis av kvinner har fortalt om sine opplevelser av seksuelle overgrep og trakassering gjennom #metoo-kampanjen. Nå svarer menn med hvordan de skal endre seg.

Den siste tiden har flere tusen kvinner brukt emneknaggen #metoo i sosiale medier til å fortelle om overgrep og trakassering de har blitt utsatt for. Kampanjen startet etter at stadig flere kvinner har beskyldt Hollywood-mogulen Harvey Weinstein (65) for seksuell trakassering, overgrep og voldtekt.

Etter hvert har flere på sosiale medier stilt spørsmål om hva menn skal gjøre når stadig flere kvinner man kjenner, deler sine vonde erfaringer. Den australske forfatteren Benjamin Law startet derfor emneknaggen #howiwillchange.

«Folkens, det er vår tur», skrev Law på Twitter.

Den nye emneknaggen, som spredde seg raskt i Australia og senere til andre deler av verden, brukes av menn til å fortelle om hvordan de skal endre seg for å hindre at kvinner blir utsatt for trakassering og overgrep. Flere skriver at de nå vil handle når de blir vitne til trakassering, at de ikke lenger vil klandre ofrene, samt lære mer om hvordan opplevelsen er for kvinner.

– Hvordan vil dere hjelpe oss?

«Menn, hvordan vil dere hjelpe oss å endre den kulturelle epidemien av seksuell trakassering og overgrep?» spurte skuespiller Alyssa Milano 18. oktober og benyttet den nye emneknaggen. Milano var en av pådriverne for #metoo-kampanjen da den startet.

DETTE ER #METOO: Emneknaggen ble startet av skuespiller Alyssa Milano som på Twitter oppfordret alle som har opplevd seksuelle overgrep eller trakassering til å sette #metoo som status i sosiale medier.

Kampanjen ble startet i kjølvannet av anklagene mot filmprodusent Harvey Weinstein.

En rekke kjendiser har oppdatert sosiale medier med emneknaggen, blant annet Lady Gaga, America Ferrera og Ellen DeGeneres.



Kampanjen har ført til en rekke nyhetsoppslag og historier om seksuell trakassering og overgrep.

Hollywood-skuespiller Mark Ruffalo er en av mange menn som har benyttet seg av den nye kampanjen. Han skriver at han ikke lenger vil plystre etter kvinner, noe han innrømmer å ha gjort tidligere. Ruffalo sier han hadde blitt lært opp til å tro at det var et kompliment da han vokste opp.

«Ikke kult. Ikke et kompliment. Ekkelt», skriver Ruffalo på Twitter.

Også den kanadiske skuespilleren Devon Shawa har oppdatert Twitter med emneknaggen.

«Ved å lære sønnen min at kvinner er våre partnere, ikke våre belønninger», skriver han til sine 118.000 følgere.

Flere menn bruker fortsatt emneknaggen på sosiale medier til å fortelle om hvordan de skal endre seg. Blant dem er den australske sportsjournalisten Andrew Webster:

«Jeg vil lytte mer til kvinner, prøve å forstå før jeg prøver å bli forstått. Så, hvis det hjelper, vil jeg handle».

«Nei, det gjelder ikke alle menn. Men det gjelder for jævla mange», skriver en annen.

Law har skrevet at han for det meste får positiv tilbakemelding på emneknaggen, men at noen menn også har reagert negativt og sier at de ikke er en del av problemet.

Kraftige reaksjoner

Etter at de mange anklagene mot Weinstein ble kjent, har reaksjonene vært kraftige. I Sverige var det på søndag demonstrasjoner på 13 steder i forbindelse med #metoo-kampanjen.

– Slutt å voldta oss, for faen! sa medieprofil i Aftonbladet, Amie Bramme, på en av demonstrasjonene.

I Sverige har kampanjen også fått anklager mot ansatte i flere mediehus frem i lyset. TV4 avslutter samarbeidet med Martin Timell etter anklager om seksuell trakassering og overgrep.

En assistent har fortalt at hun fikk høyere lønn om hun tiet om en hendelse hvor Timell skal ha stukket hånden sin innenfor bikinitrusene hennes på en jobbfest, skriver Aftonbladet. Den svenske avisen har hentet inn en ekspert på seksuelle overgrep for å undersøke flere anklager som har kommet ut som en følge av #metoo-kampanjen.