Tidsminister Mæland: Vil ha mest mulig dagslys

Finske EU-folkevalgte er lei av å stille klokka, men Norges "tidsminister" Monica Mæland vil ikke kutte sommertiden.

EU-parlamentets finske folkevalgte er lei av å stille klokka. Nå ber samtlige av dem EU-kommisjonen om å endre sommertid-direktivet, ifølge NTB.

De mener det er usunt å skifte mellom sommertid og normaltid. Grunnen er at det forstyrrer det biologiske uret.

Og nå er debatten i gang.

– Kommisjonen har begynt å se på spørsmålet og vil ta hensyn til alle tilgjengelige data. Vi vil oppdatere dere når vi har nådd en konklusjon, sier EU-kommisjonens pressetalskvinne Mina Andreeva ifølge NTB.

I mellomtiden sonderer finnene terrenget for å undersøke om også folkevalgte fra andre EU-land er enige med dem. En underskriftskampanje skal også være i gang i Finland med krav om å få slutt på sommertida.

Ikke aktuelt for oss

- Er du enig med finnene at vi bør slippe sommertid/vintertid slik de ønsker i Finland?

- Nei. Norge har hatt samme sommertid som EU-landene siden 1996. Det er en fordel for blant annet næringslivet at vi følger resten av Europa for å unngå misforståelser og ulemper. I tillegg til den viktigste årsaken: Vi ønsker mest mulig dagslys i sommerhalvåret. Jeg har altså ingen planer om å gjøre noe med EU-direktivet om sommertid, sier Mæland til VG.

«Tidsminister» Monica Mæland sendte ut denne pressemeldingen i dag:

For ordens skyld: Søndag 29. oktober 2017 stilles klokken tilbake én time, fra klokka 03:00 til 02:00.