Sukker-krangelen: NHO-topp dropper internasjonal konferanse

Det er alt annet enn søt musikk i samarbeidet om folkehelse. Nå avlyser NHO-direktør Petter Haas Brubakk tur til Warszawa etter kraftig avgiftshopp.

– Avgiftene økes helt vilkårlig, og det er feil av meg å bruke min tid, som våre bedrifter finansierer, på å reise utenlands og prate om folkehelsesamarbeidet i Norge når vi må konstatere at det knaker i sammenføyningene, sier Brubakk til VG.

Direktøren henviser til avtalen 21 bedrifter i NHO Mat og drikke signerte med helse- og omsorgsminister Bent Høie den 7. april i fjor. Avtalen skal legge til rette for et sunnere kosthold i befolkningen.

I stortingets budsjettforlik som ble vedtatt nylig, valgte Fremskrittspartiet, Høyre, KrF og Venstre å øke avgiftene på alkoholfrie drikker som brus, samt avgiften på sjokolade- og sukkervarer med henholdsvis 42 og 83 prosent.

Brubakk mener avgiftene svekker grunnlaget for samarbeidsavtalen mellom myndighetene og mat- og drikkenæringen.

– Jeg jobber for norske matprodusenter og bedrifter, og vi opplever et tillitsbrudd i samarbeidet med myndighetene i satsingen på folkehelse, sier han.

Bryggeriforeningen har allerede trukket seg fra samarbeidet.

– Umulig å late som at alt er fint

Slik øker prisen med sukkeravgiften: * For sjokolade- og sukkervarer øker satsen fra 20,19 kroner kiloet i 2017 til 36,92 kroner kiloet med budsjettforliket. Det utgjør en økning på 83 prosent, noe som anslagsvis gir 1,1 milliarder ferske avgiftskroner i statskassen. * Konsentrat og sirup øker fra 20,32 kroner literen i 2017 til 28,91 kroner literen med budsjettforliket. Det utgjør en økning på over 40 prosent. * Ferdigvare øker fra 3,34 kroner literen i 2017 til 4,75 kroner literen med budsjettforliket. Det utgjør en økning på 42 prosent. * For saft uten tilsatt sukker blir avgiften 1,7 kroner literen. For konsentrat uten tilsatt sukker blir avgiften 10,32 kroner literen. På disse to beholder man regjeringens opprinnelige økning på 1,6 prosent. * Det skal i tillegg beregnes moms på toppen av avgiftene når produktene selges til forbruker i butikker. * Avgiftsøkningene iverksettes fra 1. januar 2018. * Kilde: Skatteetaten, E24 og NHO.

NHO-toppen er invitert til FBR Thematic Conference i Polen mellom 14 og 15. desember, der Helsedirektoratet, som en del av samarbeidet med det polske helsedepartementet, jobber med å implementere et folkehelseprogram under EØS-midlene.

Brubakk var invitert for å snakke om samarbeidet mellom norske helsemyndigheter og næringslivet. Men nå avlyser han, fordi han mener diskusjonen burde tas på hjemmebane.

– Det er umulig for meg og late som om alt er fint. For et år siden inngikk vi et ambisiøst samarbeid med et felles mål. Samarbeidet bygger på myndighetenes handlingsplan for kosthold. En slik avtale trenger forutsigbarhet, og den måten regjeringen har valg å gripe rett inn i det arbeidet på gjennom økte avgifter hemmer avtalen:

– Begrunnelsen for å øke disse avgiftene er svært uklare. KrF sier at dette skal bidra til å bedre folkehelsen, mens Høyre og Frp sier at de regner med at forbrukerne ikke skal merke noe til endringen, noe vi mener er ganske virkelighetsfjernt, sier han.

– Verdens høyeste avgifter

NHO-lederen reagerer også på det han mener er en manglende utredning av konsekvensene for bedriftene etter slike avgiftsøkninger.

– Vi vet heller ikke hva det vil gjøre med grensehandelen, som har steget med elleve prosent det siste året. Grensehandelen går direkte ut over norsk verdiskaping og arbeidsplasser, i tillegg til at staten mister inntektene fra avgiftene. Regjeringen legger med budsjettavtalen opp til en villet og målrettet flytting av norsk verdiskaping over grensen:

– Norge har allerede verdens høyeste avgifter, og vi tror ikke at de økte avgiftene vil bedre folkehelsen, sier Brubakk.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie skriver i en melding til VG via sin pressekontakt Per Aubrey at han er glad for at NHO fortsetter samarbeidet i Næringslivsgruppen.

– Men jeg har forståelse for at de ikke ønsker å markere en så stor avgiftsøkning som Stortinget har vedtatt, skriver Høie.

80 aktører fra mat- og drikkenæringen har siden oppstarten for ett år siden undertegnet avtaler med konkrete mål for reduksjon av sukker, salt og mettet fett i maten. Økt forbruk av frukt, grønt, fisk og grove kornprodukter er også et mål i avtalene.

