Solberg ser fram til regjeringsforhandlinger i Moss

Like etter nyttår møtes Høyre, Frp og Venstre for å forhandle om ny regjeringsplattform.

– Jeløy Radio er et lite sted som egner seg for gode samtaler, kort vei fra Oslo, sier statsminister og Høyre-leder Erna Solberg til NTB.

Hun ser fram til å innlede forhandlingene med Frp og Venstre 2. januar.

– De tre partiene kjenner hverandre godt etter tett samarbeid de siste fire årene, og vi har hatt mange gode samtaler etter valget nå i høst. Vi er enige om at vi må skape et bærekraftig velferdssamfunn som både skaper flere jobber og får flere i jobb, sier Solberg.

Uviss varighet



De tre partilederne vil møte pressen til en kort orientering ved inngangen til forhandlingene 2. januar klokken 10.

Deretter er det uvisst hvor mye av substans som vil tilflyte offentligheten før det settes strek for samtalene.

Solberg har tidligere uttalt at de ikke vet om de vil komme i havn med forhandlingene:

– Det gjenstår å se. Det er mange store og vanskelige saker som står foran oss, tilføyde statsministeren og slo fast at partiene uansett utfall vil fortsette å prate godt sammen. Og døren til KrF vil stå åpen, har Solberg uttalt tidligere.

På spørsmål fra NTB om hva som blir de vanskelige sakene, pekte hun på det grønne skiftet og flyktning- og asylpolitikken:

– Det er jo sånn at alt henger sammen med alt, og det er balansen som avgjør om man går inn i regjering og lager et trepartisamarbeid. Noe av utfordringen er hvordan du lager et statsbudsjett med avgifter som fører til atferdsendringer, sa hun tidligere i desember.

Se Erna Solbergs halvårlige pressekonferanse under:

– Passer godt



I tillegg til skjermet beliggenhet og omgivelsene på Jeløya var det kanskje hotellets motto som lokket partiene til Østfold: «Det lille stedet for de store tanker».

– Det passer nok godt for forhandlingene, sier hotelldirektør Kirsti Albert til NTB. Hun har holdt av hele hotellet og alle 41 rom til de tre partienes ledere, nestledere og rådgivere.

Dersom samtalene lykkes og Venstre trer inn i regjeringen, kan fredag 19. januar bli datoen da de nye statsrådene viser seg på slottsplassen for første gang.

Sonderingene mellom Høyre, Frp og Venstre om et mulig regjeringssamarbeid pågikk i hele høst, før Venstre-leder Trine Skei Grande 9. desember varslet at partiet var beredt til å innlede reelle forhandlinger.

– For Venstre har det vært viktig å få til en rausere regjering, en regjering som får til et integreringsløft. Så er vi langt unna å diskutere statsråder i en sonderingsprosess. Men vi synes at både retorikk og politikk må bevege seg mot sentrum hvis Venstre skal sitte ved bordet, har Skei Grande tidligere uttalt til VG.

