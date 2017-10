Solberg innfører «Støre-rabatt» i formuesskatten

Høyre/Frp-regjeringen vil bruke 700 millioner kroner på å gjøre det billigere å være rik og eie aksjer – etter avtale med Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Etter det VG erfarer vil regjeringen innføre en verdirabatt på aksjer på 20 prosent fra og med 2018.

Dette innebærer at det bare skal betales formuesskatt på 80 prosent av verdien på aksjer og eiendeler i bedrifter.

Finansdepartementet har anslått at det vil koste 700 millioner kroner å innføre rabatten.

Dermed følger Høyre-statsminister Erna Solberg opp skatteforliket fra 2016, hvor alle partier i det daværende Stortinget deltok unntatt SV. Der ble partiene enige om en rekke endringer i den norske skattemodellen.

– Retter opp en skjevhet

En av endringene er innføringen av denne aksjerabatten. Rabatten kom på plass i forhandlingene etter at Arbeiderpartiets daværende finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen kjempet den igjennom.

Etter skatteforliket i 2016 skrev Marthinsen i en pressemelding at AP la frem forslaget om 80 prosent verdifastsettelse på aksjer «for at det skulle bli like lønnsomt skattemessig å investere i en maskinpark som i en leilighet nummer tre eller fire. Det retter opp en skjevhet i formuesskatten, og det har vi nå fått enighet om».

Bakgrunn: Skatteforlik mellom regjeringen og opposisjonen

Første gang

Nå planlegger altså Høyre/Frp-regjeringen å bruke denne enigheten for alt den er verdt ved å unnlate å gjøre noen andre endringer i selve formuesskatten i budsjettet for 2018, får VG opplyst.

Det blir dermed første gang at Erna Solbergs regjering ikke foreslår å øke bunnfradraget eller kutte i selve skattesatsen på formuesskatten.

Solbergs milliardkutt i den kontroversielle formuesskatten har de fire siste årene skapt storm ved hver eneste korsvei for Høyre/Frp-regjeringen.