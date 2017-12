Skjebneuke for Erna: «Avgjørende fase» for blågrønne regjeringssamtaler

Etter flere uker med samtaler har partilederne i Høyre, Frp og Venstre laget en liste over alt de er uenige om.

Søndag kveld satt statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (Frp) og Venstres leder Trine Skei Grande i et flere timer langt møte i Statsministerboligen bak Slottet i Oslo.

Ved 21-tiden ble møtet avsluttet. Det er allerede planlagt flere sonderingsmøter i uken som kommer, og ifølge Grande skal samtalene avsluttes denne uken.

Førstkommende helg skal Venstre avgjøre om partiet skal gå over i mer formelle regjeringsforhandlinger over nyttår.

– Vi sitter fremdeles i sonderinger. Når de i løpet av den kommende uken er avsluttet, så vil jeg gi min vurdering til landsstyret i Venstre. Men dette er noe jeg skal diskutere med mitt landsstyret og ikke med media, sier Grande til VG.

– Vi har i de siste 4 årene hatt et samarbeid på borgerlig side som har gitt Venstre store gjennomslag for vår politikk og vi kommer også fremover til å samarbeide på borgerlig side. Fordi det gir gode resultater i blant annet skolepolitikken og i miljøpolitikken som er viktig for Venstre. Så skal vi ha en diskusjon i landsstyret om hvilken form og hvor forpliktende samarbeidet på borgerlig side skal være fremover. For Venstre handler dette om hvilken grad av gjennomslag vi får for Venstres verdier og vår politikk, sier hun.

VG har vært i kontakt med en rekke kilder med innsikt i samtalene, som offisielt omtales som «sonderinger».

Kildene sier det i samtalene har blitt en «overraskende god stemning», at samtalene er «veldig konstruktive» og at ledelsen i tre partiene har blitt svært tett knyttet til hverandre.

Sonderingene har blitt ledet av statsministeren selv, som fortløpende har pekt ut hvilke områder som skal på bordet.

– Sonderingene har pågått over tid. Vi har tatt oss god tid, og er fortsatt ikke ferdige. Når sonderingene er avsluttet, så er det opp til Venstre å avgjøre hvordan de vil gå videre, sier avtroppende statssekretær Sigbjørn Aanes (H) ved Statsministerens kontor til VG.

Den siste uken har de tre partiene utmeislet en liste over hvilke saker de er uenige om. Hovedtemaet på denne listen er saker knyttet til «det grønne skiftet», som innebærer at det skal bli dyrere å forurense eller bidra til økte klimagassutslipp.

– Det blir opp til landsstyret i Venstre å avgjøre om man tror disse uenighetspunktene er overkommelige. Nå er vi i en avgjørende fase, sier en regjeringskilde.

Sentrale kilder i Venstre sier at det i realiteten er sonderingene som avgjør om partiet går i regjering eller ikke.

– Når vi først bestemmer oss for å gå videre fra sonderinger til formelle regjeringsforhandlinger, så er det fordi vi skal i regjering. Når vi starter de forhandlingene, så kommer vi til å bli enige med Høyre og Frp, sier en kilde.

De fire borgerlige partiene, inkludert Kristelig Folkeparti (KrF), startet samtaler om samarbeid etter at de beholdt flertallet i Stortinget i valget 11. september.

Allerede 27. september varslet KrF at de forlot samtalene og ikke ønsket å delta i noen borgerlig flertallsregjering eller ha noen samarbeidsavtale med en Erna Solberg-ledet regjering.