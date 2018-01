Regjeringsforhandlinger i gang: Erna lover store seire til partiene

JELØY (VG) Erna Solberg (H) lover store politiske gjennomslag for de partiene som vil sitte i hennes regjering. Men det er ikke sikkert at de blir enige, sier hun.

Partilederne Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp) og Trine Skei Grande (V) har nå stengt seg inne med nestledere og rådgivere på Jeløy Radio-hotellet utenfor Moss, for å forhandle om hvordan Norge skal styres de neste tre og et halvt årene.

På trappen til den gamle radistasjonen fra 1914, omkranset av morgentåke og pressefolk, var det Erna Solbergs tydeligste budskap at det skal lønne seg å sitte i regering:

– Alle tre partier må oppleve at de får mer igjen for å sitte i regjering, enn hvis de ikke hadde sittet i regjering. De må få gjennomslag for viktige saker for sitt parti, men samtidig være enige om helheten, sa Solberg før hun gikk inn i varmen og stengte døren bak seg.

IKKE SIKKERT DE BLIR ENIGE: Trine Skei Grande (til venstre med ryggen til), Erna Solberg og Siv Jensen har startet forhandlinger om en ny plattform for en mindretallsregjering med tre partier. Foto: Tore Kristiansen , VG

Utfallet er ikke gitt



De vil neppe komme ut og melde noe mer før forhandlingene er kommet godt i gang, og trolig ser velgerne ikke noe til de tre partilederne før tidligst på tordag.

Men statsministeren tok også et klart forbehold:

– Det er ikke sikkert vi bli enige, la hun til.

KrF fikk forskudd



Men det har tatt lang tid å komme hit: Nærmere fire måneder etter valget har Solberg endelig rykket litt nærmere drømmen om en bredere borgerlig regjering enn Høyre-Frp regjeringen hun har ledet siden 2013.

Kristelig Folkeparti er ikke med, og dermed vil heller ikke denne regjeringen – om de lykkes med å bli enige – ha noe flertall bak seg i Stortinget.

Erna Solberg har ikke lagt skjul på at hun gjerne hadde tatt imot også KrF-leder Knut Arild Hareide på Jeløy mandag formiddag:

– Jeg kommer til å fortsette å drømme om det, så får KrF ha de prosessene de ønsker å ha, sa Høyre-lederen.

Hareide og KrF har imidlertid fått en politisk seier på forskudd: En lærernorm som partiet gikk til valg på. Nå skal de andre tre gjøre opp om politiske seire, og nederlag.

Ingen av de tre partilederne ville løfte saker de kunne tenke seg å vinne på beskostning av de andre partiene.

** Erna Solberg sa at det må skapes flere jobber, og folk må kvalifiseres for de nye jobbene, og at jobbdeltagelsen blant asylsøkere og flyktninger må opp fra dagens 43 prosent.

** Siv Jensen sa at folks privatøkonomi må tas hånd om, og at det både handler om lavere skatt og inntektssikkerhet for de som står utenfor.

** Trine Skei Grande sa at hun ville ha endringer som gjør Norge både rausere og grønnere.

NÅ ER DE I GANG: Siv Jensen, Erna Solberg og Trine Skei Grande utenfor Jeløy Radio mandag formiddag. Foto: Tore Kristiansen , VG

Ingen Lofoten-avklaring



Det er heller ikke åpenbart at en ny seier for Venstre med fire nye år uten oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen, vil komme gratis for Venstre-lederen:

Siv Jensen og Erna Solberg bekreftet begge at de primært vil ha konsekvensutredning i området. Trine Skei Grande sa at noen områder er så sårbare at de må vernes for petroleumsvirksomhet.