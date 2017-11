Islamsk Råd sender inn klage på kutt i støtten

Islamsk Råd Norge (IRN) har valgt å klage på vedtaket fra Kulturdepartementet om å kutte i statsstøtten til organisasjonen.

Klagen ble ifølge Dagbladet sendt inn mandag, samme dag som fristen for å klage går ut.

– Islamsk Råd anser vedtaket som dårlig begrunnet og lite konkret når det kommer til hvilken måte IRN etter departementets syn ikke lenger oppfyller vilkårene, sier advokatfullmektig Lisa Eian, som representerer rådet.

Den årlige utbetalingen til Islamsk Råd Norge (IRN) er på 1,3 millioner kroner. Utbetalingen som Islamsk Råd skulle ha fått i juli, og som ble frosset av Kulturdepartementet, utgjør halvparten av disse pengene – og det er dette som nå er klaget inn.

Regjeringen har blant annet begrunnet kuttet i støtten med at Islamsk Råd ikke lenger har den nødvendige tilliten og at de ikke oppfyller vilkårene for støtte.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) sier til Dagbladet at departementet har foretatt en grundig vurdering etter flere møter med organisasjonen og etter skriftlige innspill fra IRN.

– Tilliten til IRN som dialogpartner for Kulturdepartementet er også svekket. Vår vurdering er solid, sier Helleland.