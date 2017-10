Frykter nedslående nyheter i Søreides landmakt-plan

Offiserene i Hæren frykter at deres tyngste våpen, artilleriet og stridsvognene ikke blir fornyet på mange år fordi regjeringen ikke vil bruke mer penger på Hæren og Heimevernet.

Fredag legger forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) frem regjeringens forslag til ny struktur for Hæren og Heimevernet.

Men tirsdag ga Søreide klar beskjed i Stortingets trontaledebatt: Regjeringen vil ikke legge mer penger inn i landforsvaret, ut over de rammene som forsvarsforliket mellom Høyre, Frp og Ap la opp til i 2016: 160 milliarder kroner mer enn 2016-nivået fordelt over de neste 20 årene.

– Regjeringen har utredet landmakten innenfor de rammene som lå til grunn i langtidsplanen, sa Søreide i Stortinget.

Skuffet



Torbjørn Bongo, leder i Norges Offisersforbund, sier rett ut at han er skuffet over at rammene ikke øker ut over langtidsplanen:

– Alle de store partiene på Stortinget har landsmøtevedtak på toprosentmålet. Jeg hadde derfor ventet at det ville komme mer penger til å styrke Hæren og HV, sier Bongo til VG.

Offisersforbundet tror at det vil ramme det de mener er helt nødvendige investeringer i Hæren:

– Ut fra vår kunnskap om økonomien i Forsvaret, er det vanskelig å se at det er rom for å gjennomføre tunge og helt nødvendige investeringer i et åtte til 12 års perspektiv, sier forbundslederen.

SPENT: Leder i Norges Offisersforbund Torbjørn Bongo (t.v.). Her sammen med LO-sekretær Are Tomasgard under en høring på Stortinget i fjor. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Kjøper fly og fartøy



I Forsvarets langtidsplan har Stortinget har allerede bestemt at det skal kjøpes nye kampfly, ubåter, overvåkningsfly og nye fartøyer til Kystvakten. Fremtidig organisering av landstyrkene i Hæren og HV ble imidlertid utsatt og sendt tilbake til forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen for nye utredninger.

I juni la landmaktprosjektet fram en foreløpig rapport, hvor de foreslo 16 måneders verneplikt for deler av soldatene i Hæren, og færre yrkessoldater for å få råd til de tunge investeringene i luftvern, nytt artilleri og nye stridsvogner, og til en ny stående avdeling i Porsanger i Finnmark.

Freder Telemark fra kutt



I valgkampen varslet regjeringen at de ikke ville følge forslaget til kutt i Telemark Bataljon. Offiserenes organisasjoner sier at når rammene ikke økes, må regjeringen kutte i andre deler av planen til landmaktutreder Aril Brandvik.

Nå er utredningen klar, og regjeringen legger fram planen fredag.

– Det er helt avgjørende å få forutsigbarhet for investeringer i Hærens tunge våpen nå, sier Jens B. Jahren, leder i Befalets Fellesorganisasjon BFO, til VG.

– For artilleriet er situasjonen kritisk, mens stridsvognene kan drives litt lengre før de fornyes, legger han til.

Bør bestilles i år



Torbjørn Bongo sier nytt artilleri kan bli uforholdsmessig dyrt dersom regjeringen lar være å bestille nye vogner innenfor en foreløpig kjøpekontrakt som utløper 31. desember i år.

– Det er også usikkert om regjeringen nå vil ta seg råd til den planlagte nye bataljonen i Finnmark, eller om Hærens 2. bataljon på Skjold i Indre Troms kanskje bli en ren mobiliserings-bataljon og ikke lenger en stående avdeling, sier han.

Offisersforbundet krever at Stortinget ikke bare plusser på noen milliarder til landmakt, men også pålegger regjeringen en tidsplan for investeringene i landforsvaret.

Forstørrer ikke HV



Begge organisasjonene har ønsket seg et styrket HV, men ifølge Søreide ligger det an til at antallet fra Forsvarets langtidsplan opprettholdes, altså 38.000 HV-soldater. Heller ikke forsvarssjefen har støttet kravet om en større HV-styrke, som blant andre Senterpartiet hadde høyt på sin agenda i valgkampen.

Jahren i BFO sier at det kan bli vanskelig å fylle HV-strukturen dersom førstegangstjenesten skal forlenges, fordi flere vernepliktige vil ha «brukt opp» vernepliktstiden før de eventuelt overføres til HV.

PS: I Stortinget tirsdag spurte Ola Elvestuen (V) om ikke regjeringen kunne la være å flytte overvåkningsflyene fra Andøya til Evenes, og heller bruke disse pengene til Hæren og HV. Men det avviste forsvarsministeren blankt.